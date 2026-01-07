Mới nhất
Hà Nội điều chỉnh dừng chạy tàu qua nội đô: Người dân ủng hộ, tiểu thương băn khoăn

Thứ tư, 13:44 07/01/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Nhiều người dân mong mỏi đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua khu vực nội đô sớm thực thi nhằm giảm nguy cơ tai nạn đường sắt, nhất là khi lượng du khách tụ tập đông, thiếu kiểm soát và giảm ồn, rung chấn từ tàu khách, cải thiện chất lượng sống.

UBND TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua nội đô (từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm), đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. 

Bên cạnh kỳ vọng về bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang không gian đô thị, không ít người dân, hộ kinh doanh bày tỏ băn khoăn trước những tác động trực tiếp đến đời sống và sinh kế.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên: 

Điều chỉnh chạy tàu Hà Nội thúc đẩy an toàn giao thông và cải thiện đời sống người dân - Ảnh 1.

Ngày 7/1, tại phố đường Tàu - đoạn cắt ngang phố Khâm Thiên (Hà Nội), mọi hoạt động sinh hoạt và kinh doanh vẫn diễn ra bình thường sau một ngày đề xuất dừng tàu khách trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm được đưa ra.

Điều chỉnh chạy tàu Hà Nội thúc đẩy an toàn giao thông và cải thiện đời sống người dân - Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, không ít người dân rất đồng tình với đề xuất điều chỉnh, dừng tàu khách trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm.

Điều chỉnh chạy tàu Hà Nội thúc đẩy an toàn giao thông và cải thiện đời sống người dân - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Lý (45 tuổi, ở Khâm Thiên, Hà Nội) cho rằng, ngày nào cũng thấy du khách đứng sát đường ray chụp ảnh, quay phim. Người dân chúng tôi rất lo, chỉ cần sơ suất là có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh Thủ đô trong mắt du khách.

Điều chỉnh chạy tàu Hà Nội thúc đẩy an toàn giao thông và cải thiện đời sống người dân - Ảnh 4.

Do đó, bà Lý bày tỏ sự ủng hộ nếu đề xuất được triển khai, bởi an toàn của người dân phải được đặt lên hàng đầu.

Điều chỉnh chạy tàu Hà Nội thúc đẩy an toàn giao thông và cải thiện đời sống người dân - Ảnh 5.

Không ít hộ dân khác cũng cho rằng, việc không còn tàu khách lưu thông qua đoạn nội đô sẽ giúp giảm tiếng ồn, rung chấn, đồng thời tạo điều kiện để thành phố chỉnh trang không gian đô thị, trả lại trật tự cho khu vực vốn nhiều năm tồn tại tình trạng lộn xộn, vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Điều chỉnh chạy tàu Hà Nội thúc đẩy an toàn giao thông và cải thiện đời sống người dân - Ảnh 6.

Tuy nhiên, trái với sự đồng thuận của một bộ phận cư dân, một số tiểu thương tại khu vực thường được gọi là “phố cà phê đường tàu” lại tỏ ra tiếc nuối cho du khách tiến tới sẽ không còn được trải nghiệm cảnh tàu chạy qua khu dân cư. “Nếu không còn tàu khách, chắc chắn lượng khách sẽ giảm mạnh. Chúng tôi sống nhờ vào đó”, anh H, một tiểu thương tại đây chia sẻ.

Điều chỉnh chạy tàu Hà Nội thúc đẩy an toàn giao thông và cải thiện đời sống người dân - Ảnh 7.

Dẫu vậy, cũng có những hộ kinh doanh sẵn sàng ủng hộ đề xuất nếu đi kèm phương án chuyển đổi phù hợp. Theo chị Nguyễn Thị Tiên (39 tuổi, Đống Đa, Hà Nội), thành phố cần công bố rõ định hướng khai thác không gian sau khi dừng tàu khách, chẳng hạn phát triển tuyến tham quan di sản, không gian văn hóa gắn với cầu Long Biên và các vòm cầu đá.

Điều chỉnh chạy tàu Hà Nội thúc đẩy an toàn giao thông và cải thiện đời sống người dân - Ảnh 8.

Điểm chung trong các ý kiến là mong muốn thành phố có lộ trình cụ thể, công khai và minh bạch. Việc điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua nội đô không chỉ là câu chuyện giao thông, mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, sinh kế của tiểu thương và định hướng phát triển không gian di sản của Thủ đô. Nếu được triển khai thận trọng, hài hòa lợi ích các bên, đề xuất này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những tồn tại kéo dài, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý và phát triển đô thị Hà Nội.

Video phóng viên ghi nhận tại các quán cà phê đường tàu, tại Hà Nội vào sáng 7/1/2026. 

Ngày 6/1, UBND TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua nội đô, dừng tàu khách trên một số đoạn tuyến đường sắt, nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ chỉnh trang không gian đô thị.

Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu các tuyến đường sắt quốc gia đi qua đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm.

Theo đề xuất, các đoàn tàu khách phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, trong khi các đoàn tàu khách phía Bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm. Việc trung chuyển hành khách giữa hai ga sẽ do Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng các sở, ngành liên quan xây dựng phương án và tổ chức thực hiện.

Đề xuất này đồng nghĩa với việc đoạn đường sắt chạy qua khu vực thường được gọi là "phố cà phê đường tàu", nằm giữa ga Hà Nội và ga Long Biên, sẽ không còn tàu khách lưu thông. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giải quyết bài toán an toàn giao thông đường sắt tại khu vực đông dân cư, đồng thời tạo điều kiện cho công tác chỉnh trang không gian đô thị.

Cũng trong văn bản, UBND TP Hà Nội đề nghị bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội hoàn thành trong quý 2/2026 để thành phố triển khai các nhiệm vụ chỉnh trang, cải tạo không gian lịch sử - văn hóa tại khu vực phía Tây phố cổ Hà Nội và phía Đông trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Song song với đó, Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu phương án kiến trúc đối với tuyến đường sắt đô thị số một đi qua khu phố cổ và khu phố cũ, bảo đảm không làm phá vỡ cấu trúc không gian, cảnh quan của các khu vực di sản.

Theo UBND TP Hà Nội, các đề xuất nêu trên nhằm phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của cầu Long Biên, gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ và du lịch tại khu vực các ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên.

Hà Nội chính thức điều chỉnh thời gian các phương tiện giao thông được hoạt đông trong khu vực nội đô từ tháng 1/2026

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới về phạm vi, thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ tại nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong nội đô.


