Hà Nội điều chỉnh dừng chạy tàu qua nội đô: Người dân ủng hộ, tiểu thương băn khoăn
GĐXH - Nhiều người dân mong mỏi đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua khu vực nội đô sớm thực thi nhằm giảm nguy cơ tai nạn đường sắt, nhất là khi lượng du khách tụ tập đông, thiếu kiểm soát và giảm ồn, rung chấn từ tàu khách, cải thiện chất lượng sống.
UBND TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua nội đô (từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm), đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Bên cạnh kỳ vọng về bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang không gian đô thị, không ít người dân, hộ kinh doanh bày tỏ băn khoăn trước những tác động trực tiếp đến đời sống và sinh kế.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Video phóng viên ghi nhận tại các quán cà phê đường tàu, tại Hà Nội vào sáng 7/1/2026.
Ngày 6/1, UBND TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua nội đô, dừng tàu khách trên một số đoạn tuyến đường sắt, nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ chỉnh trang không gian đô thị.
Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu các tuyến đường sắt quốc gia đi qua đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm.
Theo đề xuất, các đoàn tàu khách phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, trong khi các đoàn tàu khách phía Bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm. Việc trung chuyển hành khách giữa hai ga sẽ do Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng các sở, ngành liên quan xây dựng phương án và tổ chức thực hiện.
Đề xuất này đồng nghĩa với việc đoạn đường sắt chạy qua khu vực thường được gọi là "phố cà phê đường tàu", nằm giữa ga Hà Nội và ga Long Biên, sẽ không còn tàu khách lưu thông. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giải quyết bài toán an toàn giao thông đường sắt tại khu vực đông dân cư, đồng thời tạo điều kiện cho công tác chỉnh trang không gian đô thị.
Cũng trong văn bản, UBND TP Hà Nội đề nghị bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội hoàn thành trong quý 2/2026 để thành phố triển khai các nhiệm vụ chỉnh trang, cải tạo không gian lịch sử - văn hóa tại khu vực phía Tây phố cổ Hà Nội và phía Đông trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
Song song với đó, Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu phương án kiến trúc đối với tuyến đường sắt đô thị số một đi qua khu phố cổ và khu phố cũ, bảo đảm không làm phá vỡ cấu trúc không gian, cảnh quan của các khu vực di sản.
Theo UBND TP Hà Nội, các đề xuất nêu trên nhằm phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của cầu Long Biên, gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ và du lịch tại khu vực các ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên.
