Lãi suất liên ngân hàng tăng, 'kéo' theo áp lực thanh khoản cuối năm, NHNN tiếp tục 'bơm' ròng
GĐXH - Nhìn lại diễn biến thị trường lãi suất trong tuần từ ngày 22–26/12 cho thấy lãi suất liên ngân hàng đã tăng trở lại. Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn gia tăng trong giai đoạn cao điểm nhu cầu vốn cuối năm.
Cụ thể, đến ngày 25/12, lãi suất qua đêm ghi nhận ở mức 5,47%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cuối tuần trước nhưng vẫn duy trì ở vùng cao.
Lãi suất kỳ hạn 1 tuần đạt 5,87%/năm, tăng 0,07 điểm phần trăm. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng mạnh lên 8,72%/năm – mức cao nhất trong các kỳ hạn – tăng tới 2,16 điểm phần trăm, đi kèm với doanh số cho vay gia tăng.
Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất 1 tháng lên 8,38%/năm, tăng 1,02 điểm phần trăm; kỳ hạn 3 tháng đạt 7,82%/năm, tăng 0,31 điểm phần trăm.
Trong tuần, NHNN duy trì quy mô bơm vốn đáng kể, với khối lượng phát hành OMO lần lượt đạt khoảng 19.298 tỷ đồng và 19.159 tỷ đồng nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
Tuy nhiên, đến cuối tuần, quy mô phát hành OMO giảm mạnh, chỉ còn 1.083 tỷ đồng và 1.948 tỷ đồng. Tổng cộng có 65.104,78 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày, với lãi suất 4,5%.
Dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục bơm vốn qua kênh thị trường mở (OMO), thị trường liên ngân hàng vẫn chịu áp lực lớn khi nhu cầu vốn tăng mạnh, khiến mặt bằng lãi suất tiếp tục thiết lập các mức cao mới.
Ở chiều ngược lại, lượng vốn đáo hạn trên kênh cầm cố đạt 58.975,53 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ OMO lưu hành lên mức cao 381.651,32 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, NHNN bơm ròng khoảng 6.129,25 tỷ đồng vào hệ thống.
Về tín dụng, theo tính toán của các chuyên gia, đến ngày 22/12, dư nợ tín dụng toàn hệ thống vượt 18,37 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 17,65% so với đầu năm. Trong khi lãi suất cho vay tiếp tục được duy trì ở mức thấp nhằm hỗ trợ nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng huy động vốn lại chậm hơn đáng kể, tạo thêm sức ép lên thanh khoản và buộc nhiều ngân hàng phải điều chỉnh tăng lãi suất huy động vào thời điểm cuối năm.
Áp lực thiếu hụt thanh khoản trong thời gian qua đã phần nào hạ nhiệt khi NHNN sử dụng công cụ hoán đổi USD–VND để bổ sung nguồn vốn cho hệ thống, đồng thời các ngân hàng trong nhóm Big4 cũng tăng lãi suất huy động nhằm củng cố thanh khoản.
Trong ngắn hạn, thanh khoản hệ thống được dự báo có thể cải thiện dù áp lực vẫn hiện hữu do nhu cầu vốn cuối năm ở mức cao.
Nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bơm ròng ở mức vừa phải và linh hoạt sử dụng công cụ hoán đổi USD–VND để hỗ trợ thị trường trong bối cảnh dư địa điều tiết qua kênh OMO không còn nhiều.
