Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ

Tại thời điểm tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 3 phường mới tại quận Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.

Đơn cử có thể kể một lô đất rộng 81m2, mặt tiền 7,6m, nằm trên mặt đường rộng 6m tại phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân (tức phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được đăng thông tin với giá 37,9 tỷ đồng, tương đương 467,9 triệu đồng/m2.

Tại đường Khương Trung, phường Khương Đình (tức phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân cũ) lô đất rộng 104m2, sổ đỏ chính chủ hiện đang được rao bán với giá 20,6 tỷ đồng, tương đương 198,08 triệu đồng/m2.

Mảnh đất rộng 77m2 nằm trên mặt ngõ thông, tại đường Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt (tức phường Khương Mai, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 19,8 tỷ đồng, tương đương 257,14 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 150-500 triệu đồng/m2. Một số mảnh đất nằm sâu trong ngõ hiện cũng đang được rao bán với giá trên 100 triệu đồng 1 mét vuông.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

3 phường mới của quận Thanh Xuân sau sáp nhập

1. Phường Thanh Xuân

Hiện nay phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

2. Phường Khương Đình

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

3. Phường Phương Liệt

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ.

