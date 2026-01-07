Mới nhất
Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'

Thứ tư, 11:00 07/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Bị Khải quấy rối, "tống tình" sau khi trở về từ resort, Dương và gia đình đã trình báo vụ việc ra cơ quan công an.

Trong tập 17 phim "Gia đình trái dấu", Ánh Dương (Quỳnh Trang) sau khi được Tuấn (Thái Vũ) giải cứu khỏi tên Khải biến thái thì hắn ta vẫn bám theo cô. Khải còn cất công lên cùng chuyến xe buýt với Dương để đưa cho cô xem hình ảnh từ clip hắn quay khi giở trò với Dương ở resort. Dương lại một lần nữa hoảng loạn, sợ hãi, bật khóc trên xe buýt.

Trong khi đó, không liên lạc được với Dương, Tuấn đến tận nhà cô để hỏi lý do tại sao hôm nay không đến quán. Dù nhận thấy Dương có vẻ gặp phải chuyện gì đó nhưng Tuấn gặng hỏi thì cô nàng vẫn chối. "Bất cứ chuyện gì, bất kể lúc nào, cần thì nói với anh" - Tuấn dặn Dương.

Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình' - Ảnh 1.
Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình' - Ảnh 2.

Khải dùng clip để "tống tình" Dương. Ảnh VTV

Tối đó, Khải tiếp tục nhắn tin quấy rối và gửi kèm hình ảnh nhạy cảm ở resort của Dương để tống tình. Trong lúc rối bời không biết làm thế nào, Dương đã nhớ tới lời dặn của Tuấn và lập tức nhắn tin cần sự trợ giúp của anh.

Cùng lúc này, Dương bật khóc trong phòng và mẹ đã phát hiện ra. "Mẹ ơi, mẹ giúp con với!" - Dương cầu cứu mẹ. Ngay sau đó, cả nhà đưa Dương tới cơ quan công an để trình báo vụ việc. Cùng lúc này, Tuấn cũng có mặt ở đồn công an để lấy lời khai về vụ việc.

Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình' - Ảnh 3.
Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình' - Ảnh 4.

Ánh Dương bật khóc kể với mẹ chuyện đang bị "tống tình". Ảnh VTV

Gặp Tuấn ở đây, Dương một lần nữa gửi lời cảm ơn. Nhân đây, cả gia đình Dương cũng biết Tuấn chính là người đã cứu Dương. Về nhà, Dương xin lỗi bố mẹ vì đã nói dối mẹ để đi tới resort. Cả nhà khuyên Dương cần học cách nhìn người, phân tích mọi chuyện sáng suốt, cẩn thận và không được đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Dương hứa từ nay trở đi, không giấu bố mẹ chuyện gì nữa.

Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình' - Ảnh 5.

Cả gia đình đưa Dương đến cơ quan công an trình báo sự việc bị quấy rối. Ảnh VTV

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) từ quê trở về nhà, được vợ tặng một chiếc áo sơ mi. Hai vợ chồng xa nhau ít ngày nhưng vừa đoàn tụ, đã quấn quýt như cặp đôi mới yêu. Cả hai vừa nấu cơm, vừa khiêu vũ vô cùng ngọt ngào và lãng mạn.

Công việc của bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đang phát triển rất tốt và định mở thêm địa điểm, thuê thêm giáo viên dạy. Tuy nhiên, bà Ánh bị vợ chồng Tổ trưởng Tổ dân phố tới đòi lại mặt bằng nhà văn hoá - nơi bà Ánh đang dạy. Vợ chồng Tổ trưởng tổ dân phố sẵn sàng đền hợp đồng để đòi lại mặt bằng. Có vẻ như cặp vợ chồng này thấy lớp bà Ánh đông học viên nên cũng muốn mở lớp.

Không còn cách nào, ngay hôm sau, bà Ánh hẹn gặp Đức (Thừa Tuấn Anh) và Vân (Thuỳ Dương) để chia sẻ chuyện này và bày tỏ sự bế tắc của mình. Vân nhận sẽ giúp mẹ chồng tương lai hỏi một mặt bằng khác.

Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình' - Ảnh 6.

Vân và Đức tới "cầu cứu" ông Thăng về việc giúp bà Ánh thuê nhà để duy trì trung tâm dạy múa. Ảnh VTV

Hoá ra Vân biết bố mình có một căn nhà rộng rãi cho thuê mà khách vừa trả lại nên cô thuyết phục bố cho bà Ánh thuê. Ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) khen bà Ánh hiền lành, tử tế nên việc cho bà Ánh thuê không vấn đề gì, nhưng ông lại "không đội trời chung" với ông Phi. Thấy bố Thăng lưỡng lự, Đức phân tích cho bố vợ tương lai về những cái được nếu bố giúp đỡ mẹ Ánh của Đức lần này.

Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình' - Ảnh 7.Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

GĐXH - Khải chưa dừng lại những trò bỉ ổi của mình, hắn ta tiếp tục nhắn tin "tống tình" Ánh Dương - cô nữ sinh nhạc viện nhẹ dạ cả tin.

Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình' - Ảnh 8.Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.

Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình' - Ảnh 9.Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.


Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thú

Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thú

Xem - nghe - đọc - 59 phút trước

GĐXH - Thanh tra Nguyệt được cứu nhưng trong tình trạng hôn mê, Phó bí thư tỉnh Sách đã chỉ đạo Khắc ra cơ quan công an đầu thú và tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.

Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Khải chưa dừng lại những trò bỉ ổi của mình, hắn ta tiếp tục nhắn tin "tống tình" Ánh Dương - cô nữ sinh nhạc viện nhẹ dạ cả tin.

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, khắc họa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, tái hiện văn hóa và truyền thống Việt Nam.

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Khi Phó bí thư tỉnh Sách đang ở bên cạnh nữ doanh nhân Mỹ Trinh thì vợ ông gọi điện tới hỏi chồng ở đâu và trách chồng sống xa cách.

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đi đến nơi nghỉ dưỡng để nói về dự án âm nhạc, Dương mất cảnh giác nên bị Khải cho uống thuốc mê.

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.

Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương Thảo

Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương Thảo

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp đầu năm mới 2026, ca sĩ trẻ Thương Thảo phối hợp với nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh ra mắt MV về tình yêu ở trạng thái “trên tình bạn dưới tình yêu” mang tên “Nỗi nhớ chơi vơi”.

Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Khải chưa dừng lại những trò bỉ ổi của mình, hắn ta tiếp tục nhắn tin "tống tình" Ánh Dương - cô nữ sinh nhạc viện nhẹ dạ cả tin.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Xem - nghe - đọc
Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Xem - nghe - đọc
Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Xem - nghe - đọc
Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc

