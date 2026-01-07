Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'

Trong tập 17 phim "Gia đình trái dấu", Ánh Dương (Quỳnh Trang) sau khi được Tuấn (Thái Vũ) giải cứu khỏi tên Khải biến thái thì hắn ta vẫn bám theo cô. Khải còn cất công lên cùng chuyến xe buýt với Dương để đưa cho cô xem hình ảnh từ clip hắn quay khi giở trò với Dương ở resort. Dương lại một lần nữa hoảng loạn, sợ hãi, bật khóc trên xe buýt.

Trong khi đó, không liên lạc được với Dương, Tuấn đến tận nhà cô để hỏi lý do tại sao hôm nay không đến quán. Dù nhận thấy Dương có vẻ gặp phải chuyện gì đó nhưng Tuấn gặng hỏi thì cô nàng vẫn chối. "Bất cứ chuyện gì, bất kể lúc nào, cần thì nói với anh" - Tuấn dặn Dương.

Khải dùng clip để "tống tình" Dương. Ảnh VTV

Tối đó, Khải tiếp tục nhắn tin quấy rối và gửi kèm hình ảnh nhạy cảm ở resort của Dương để tống tình. Trong lúc rối bời không biết làm thế nào, Dương đã nhớ tới lời dặn của Tuấn và lập tức nhắn tin cần sự trợ giúp của anh.



Cùng lúc này, Dương bật khóc trong phòng và mẹ đã phát hiện ra. "Mẹ ơi, mẹ giúp con với!" - Dương cầu cứu mẹ. Ngay sau đó, cả nhà đưa Dương tới cơ quan công an để trình báo vụ việc. Cùng lúc này, Tuấn cũng có mặt ở đồn công an để lấy lời khai về vụ việc.

Ánh Dương bật khóc kể với mẹ chuyện đang bị "tống tình". Ảnh VTV

Gặp Tuấn ở đây, Dương một lần nữa gửi lời cảm ơn. Nhân đây, cả gia đình Dương cũng biết Tuấn chính là người đã cứu Dương. Về nhà, Dương xin lỗi bố mẹ vì đã nói dối mẹ để đi tới resort. Cả nhà khuyên Dương cần học cách nhìn người, phân tích mọi chuyện sáng suốt, cẩn thận và không được đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Dương hứa từ nay trở đi, không giấu bố mẹ chuyện gì nữa.



Cả gia đình đưa Dương đến cơ quan công an trình báo sự việc bị quấy rối. Ảnh VTV

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) từ quê trở về nhà, được vợ tặng một chiếc áo sơ mi. Hai vợ chồng xa nhau ít ngày nhưng vừa đoàn tụ, đã quấn quýt như cặp đôi mới yêu. Cả hai vừa nấu cơm, vừa khiêu vũ vô cùng ngọt ngào và lãng mạn.



Công việc của bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đang phát triển rất tốt và định mở thêm địa điểm, thuê thêm giáo viên dạy. Tuy nhiên, bà Ánh bị vợ chồng Tổ trưởng Tổ dân phố tới đòi lại mặt bằng nhà văn hoá - nơi bà Ánh đang dạy. Vợ chồng Tổ trưởng tổ dân phố sẵn sàng đền hợp đồng để đòi lại mặt bằng. Có vẻ như cặp vợ chồng này thấy lớp bà Ánh đông học viên nên cũng muốn mở lớp.

Không còn cách nào, ngay hôm sau, bà Ánh hẹn gặp Đức (Thừa Tuấn Anh) và Vân (Thuỳ Dương) để chia sẻ chuyện này và bày tỏ sự bế tắc của mình. Vân nhận sẽ giúp mẹ chồng tương lai hỏi một mặt bằng khác.

Vân và Đức tới "cầu cứu" ông Thăng về việc giúp bà Ánh thuê nhà để duy trì trung tâm dạy múa. Ảnh VTV

Hoá ra Vân biết bố mình có một căn nhà rộng rãi cho thuê mà khách vừa trả lại nên cô thuyết phục bố cho bà Ánh thuê. Ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) khen bà Ánh hiền lành, tử tế nên việc cho bà Ánh thuê không vấn đề gì, nhưng ông lại "không đội trời chung" với ông Phi. Thấy bố Thăng lưỡng lự, Đức phân tích cho bố vợ tương lai về những cái được nếu bố giúp đỡ mẹ Ánh của Đức lần này.

