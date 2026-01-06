Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 phim "Gia đình trái dấu", sau khi Khải định giở trò đồi bại với Dương và bị Tuấn bắt tại trận, cho ăn mấy cú đấm nhưng hắn ta có vẻ chưa sợ. Khải liên tục nhắn tin đe dọa Dương, muốn cô lên giường với hắn ta.

Dương vừa hoảng loạn, sợ hãi, vừa rối bời không biết xử trí ra sao nên đã cầu cứu mẹ.

Dương bật khóc kể lại chuyện đang bị "tống tình" bởi gã Khải. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, trung tâm dạy nhảy của bà Ánh bắt đầu hoạt động đều đặn, đi vào nề nếp thì lại có rắc rối xảy ra. Một số kẻ ghen ăn tức ở trong làng gây khó dễ, muốn đòi lại nhà văn hóa của tổ dân phố, dù bà đã ký hợp đồng, chưa hết thời hạn thuê. Ông Phi bất bình nhưng bà Ánh bắt chồng hứa không được gây chuyện.

Biết chuyện này, Vân thuyết phục bố Thăng cho mẹ chồng tương lai thuê lại căn nhà không sử dụng đến để mở lớp. Ông Thăng khen bà Ánh hiền lành, tử tế nên việc cho bà Ánh thuê không vấn đề gì, nhưng ông tuyên bố mình và ông Phi không đội trời chung.

Ông Thăng sẵn sàng giúp đỡ bà Ánh, nhưng vẫn còn ấm ức với ông Phi. Ảnh VTV

Tập 17 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 06/01 trên VTV3.

