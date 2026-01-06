Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'
GĐXH - Khải chưa dừng lại những trò bỉ ổi của mình, hắn ta tiếp tục nhắn tin "tống tình" Ánh Dương - cô nữ sinh nhạc viện nhẹ dạ cả tin.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 phim "Gia đình trái dấu", sau khi Khải định giở trò đồi bại với Dương và bị Tuấn bắt tại trận, cho ăn mấy cú đấm nhưng hắn ta có vẻ chưa sợ. Khải liên tục nhắn tin đe dọa Dương, muốn cô lên giường với hắn ta.
Dương vừa hoảng loạn, sợ hãi, vừa rối bời không biết xử trí ra sao nên đã cầu cứu mẹ.
Ở diễn biến khác trong tập phim, trung tâm dạy nhảy của bà Ánh bắt đầu hoạt động đều đặn, đi vào nề nếp thì lại có rắc rối xảy ra. Một số kẻ ghen ăn tức ở trong làng gây khó dễ, muốn đòi lại nhà văn hóa của tổ dân phố, dù bà đã ký hợp đồng, chưa hết thời hạn thuê. Ông Phi bất bình nhưng bà Ánh bắt chồng hứa không được gây chuyện.
Biết chuyện này, Vân thuyết phục bố Thăng cho mẹ chồng tương lai thuê lại căn nhà không sử dụng đến để mở lớp. Ông Thăng khen bà Ánh hiền lành, tử tế nên việc cho bà Ánh thuê không vấn đề gì, nhưng ông tuyên bố mình và ông Phi không đội trời chung.
Tập 17 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 06/01 trên VTV3.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.
Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩaXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, khắc họa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, tái hiện văn hóa và truyền thống Việt Nam.
Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.
Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.
Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Khi Phó bí thư tỉnh Sách đang ở bên cạnh nữ doanh nhân Mỹ Trinh thì vợ ông gọi điện tới hỏi chồng ở đâu và trách chồng sống xa cách.
Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mêXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đi đến nơi nghỉ dưỡng để nói về dự án âm nhạc, Dương mất cảnh giác nên bị Khải cho uống thuốc mê.
Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.
Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương ThảoXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhân dịp đầu năm mới 2026, ca sĩ trẻ Thương Thảo phối hợp với nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh ra mắt MV về tình yêu ở trạng thái “trên tình bạn dưới tình yêu” mang tên “Nỗi nhớ chơi vơi”.
Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thươngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 37 "Cách em 1 milimet", Biên bị bố ruột đâm trọng thương, đối diện nguy cơ phơi nhiễm HIV.
Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Các tiết mục trong tập 14 - Chung kết "Tân binh toàn năng" cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các "tân binh", mở ra hi vọng chiến thắng điểm số của TEMPEST.
Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.