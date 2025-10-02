Chồng bí mật chuyển gần 50 tỷ đồng cho nhân tình trẻ, vợ U70 cay đắng ra tay
Sau nhiều năm cùng chồng "chung lưng đấu cật" gây dựng sự nghiệp, tới khi thành công, bà Du lại phải hứng chịu những đắng cay của sự phản bội.
Theo Jinyun News , bà Du và ông Chen kết hôn năm 1986 ở TP Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang). Những ngày đầu chồng khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, bà vừa lo toan việc chăm sóc con gái, vừa gom góp toàn bộ tiền tiết kiệm ít ỏi từ đồng lương của mình để hỗ trợ và đồng hành cùng ông.
Đến những năm 1990, sự nghiệp của ông Chen bắt đầu khởi sắc, nhờ đó tình hình tài chính của gia đình cũng được cải thiện.
Những tưởng về sau sẽ được tận hưởng cuộc sống an nhàn thì năm 2020, chồng bà Du đột ngột thừa nhận đã ngoại tình và có 2 con riêng với người phụ nữ kém 35 tuổi.
Chưa dừng lại, ông Chen thậm chí còn đề nghị vợ cho nhân tình tham gia quản lý công ty. Song bà Du với tư cách là 1 cổ đông có quyền biểu quyết, không đời nào để chuyện này xảy ra.
Sau sự việc, vì sợ ảnh hưởng tới con gái cũng như hình ảnh công ty, người phụ nữ 66 tuổi đã cố gắng giữ mọi chuyện trong im lặng và quyết định sống ly thân với chồng.
Tuy nhiên sau đó, bà Du phát hiện ông Chen đã dùng tài sản chung của 2 vợ chồng, chuyển 13,4 triệu NDT (49,6 tỷ đồng) cho nhân tình trẻ sống xa hoa.
Đại diện pháp lý của bà Du, luật sư Zhou Zhaocheng thuộc Công ty Luật Anjian, cho biết thân chủ của ông đã quyết định khởi kiện chồng, yêu cầu bồi hoàn toàn bộ số tài sản chung bị ông tự ý sử dụng sai mục đích.
"Dù công ty đã đạt được nhiều thành công, song vì đi lên từ khó khăn nên thân chủ tôi vẫn sống cực kỳ tiết kiệm. Tuy nhiên, người chồng lại dùng tài sản chung bao nuôi nhân tình có cuộc sống xa hoa , thuê nhiều người giúp việc, bảo mẫu toàn thời gian", luật sư Zhou nhấn mạnh.
Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập đầu tư, lợi nhuận kinh doanh và các tài sản khác mà vợ chồng kiếm được trong thời gian hôn nhân được coi là tài sản chung của vợ chồng. Do đó, cả hai chỉ có quyền chung, không có quyền riêng trong việc định đoạt tài sản đó.
Việc người chồng tự ý chuyển trái phép 13,4 triệu NDT cho bên thứ ba được cho là gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của bà Du.
Hơn nữa, số tiền này còn sử dụng cho mối quan hệ ngoài luồng, vi phạm nghĩa vụ chung thủy trong hôn nhân. Theo các quy định của pháp luật Trung Quốc hiện hành, ông Chen có thể sẽ phải bồi hoàn toàn bộ số tiền sử dụng sai mục đích, kèm theo số tiền lãi phát sinh.
15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắcGia đình - 25 phút trước
GĐXH – Ngày 2/10, Trung ương Hội LHPNVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới, sơ kết đề án 938 và chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm nàyNuôi dạy con - 4 giờ trước
GĐXH - Ba đặc điểm này chắc chắn sẽ giúp con thành công hơn trong tương lai. Ngay cả khi con không đạt điểm cao, bạn cũng không cần lo lắng về tương lai của chúng.
Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệpGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công.
5 cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước trai đẹpGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng thật sự rất dễ bị chinh phục bởi một gương mặt điển trai hay thần thái cuốn hút.
Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâuGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Không ít bậc cao niên dù lương hưu khá cao vẫn sống chật vật, nguyên nhân nằm ở chỗ họ đã quá nuông chiều con cái và phạm phải 2 sai lầm lớn khi cho tiền.
Đừng lo phải 'thắng ở vạch xuất phát', 3 điều này mới quyết định vận mệnh con bạnNuôi dạy con - 23 giờ trước
GĐXH - Những năng lực này giống như đôi cánh vô hình, giúp con có khả năng cạnh tranh trong thế giới phức tạp, quyết định nên vận mệnh của chính mình.
Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tinNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Khám phá 3 thói quen cực đơn giản nhưng giúp mẹ trở thành người xuất sắc, ‘vừa đủ tốt’ để con hạnh phúc, tự tin và phát triển toàn diện.
Mỗi lần cha mẹ làm việc này là một lần 'tàn phá' chỉ số IQ và tính cách của conNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Dạy con cái giống như trồng một cây non, cần sự kiên nhẫn tưới tắm, chứ không phải dùng cơn gió "giận dữ" để tàn phá.
Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhànGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong những ngày sống tẻ nhạt nhất cuộc đời, tôi nhận ra đây mới thực sự là 3 "điểm tựa" vững chắc nhất cho tuổi già.
5 cung hoàng đạo là 'vợ hiền mẹ đảm', đàn ông lấy được phải trân trọng cả đờiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người phụ nữ vốn đã mang trong mình phẩm chất dịu dàng, chu đáo và hết lòng vì gia đình.
Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhànGia đình
GĐXH - Trong những ngày sống tẻ nhạt nhất cuộc đời, tôi nhận ra đây mới thực sự là 3 "điểm tựa" vững chắc nhất cho tuổi già.