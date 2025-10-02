Mới nhất
Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

Thứ năm, 21:48 02/10/2025 | Gia đình
GĐXH - Người trí tuệ không chỉ thông minh, họ sở hữu những thói quen đặc biệt giúp trưởng thành và phát triển bản thân bền vững.

Im lặng không chỉ là khoảng trống trong lời nói, mà còn là công cụ nuôi dưỡng trí tuệ và chiều sâu tâm lý. Theo các chuyên gia, giữ im lặng đúng lúc giúp ta lắng nghe sâu hơn, suy nghĩ thấu đáo và tạo ra sự tôn trọng trong giao tiếp. Người trưởng thành hiểu rằng, đôi khi không nói gì lại là cách thông minh nhất để thể hiện bản lĩnh và trí tuệ.

Psychology Today (tạp chí và nền tảng trực tuyến nổi tiếng của Mỹ) từng viết: "Im lặng tăng khả năng giao tiếp có suy nghĩ, khiến đối phương cảm thấy được lắng nghe." Bên cạnh đó, các nhà trị liệu sử dụng khoảng lặng như công cụ để khơi gợi chiều sâu tâm lý, để khách hàng tự tìm ra lời giải trong nội tâm.

Trí tuệ không chỉ là kiến thức hay thành tựu, mà còn nằm trong cách bạn suy nghĩ, hành xử và nhìn nhận cuộc sống. Có những thói quen tưởng chừng bình thường nhưng lại quyết định sự trưởng thành và khả năng phát triển bản thân của mỗi người. Ai sở hữu được những thói quen này sẽ bước đi vững chắc trên con đường trở thành phiên bản ưu tú nhất của chính mình. Liệu bạn đã biết mình có bao nhiêu trong số đó?

Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu? - Ảnh 1.Sống hạnh phúc, an nhiên không khó: 3 bài học sâu sắc từ người trí tuệ

GĐXH - Người thông minh luôn có những lựa chọn giúp họ an yên giữa muôn vàn biến động. Vậy bí quyết sống hạnh phúc của họ là gì?

Bảo An
