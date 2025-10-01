Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin

Thứ tư, 19:16 01/10/2025 | Nuôi dạy con
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khám phá 3 thói quen cực đơn giản nhưng giúp mẹ trở thành người xuất sắc, ‘vừa đủ tốt’ để con hạnh phúc, tự tin và phát triển toàn diện.

Nhà phân tâm học nổi tiếng Donald Winnicott từng khẳng định: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi". Không cần hoàn hảo, không cần áp lực phải đạt 100 điểm. Chỉ cần với con, bạn là đủ tốt – đó chính là thành công tuyệt vời nhất của một người mẹ.

Khái niệm “vừa đủ tốt” (Good Enough Mother) không phải là sự tùy tiện hay qua loa. Nó là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: bạn không cần hoàn hảo để con yêu thương, để gia đình hạnh phúc, để bản thân trở thành một người mẹ xứng đáng.

Chỉ cần bạn là chính mình, quan tâm và đồng hành cùng con, bạn đã là điểm tựa vững chắc và hình mẫu tuyệt vời trong mắt con. Vừa đủ tốt – nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính điều này lại là bí mật giúp mẹ xuất sắc, và giúp con phát triển toàn diện, tự tin hơn mỗi ngày.

Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin - Ảnh 1.4 kiểu cha mẹ nuôi dạy con cực kỳ thông minh, cư dân mạng phải thốt lên: 'Đỉnh của chóp!'

GĐXH - Cách xử lý trong nuôi dạy con của các bậc cha mẹ này khiến ai cũng thán phục và phải thốt lên đây là "Đỉnh cao của việc nuôi dạy con!".

Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin - Ảnh 2.3 điểm chung ở những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc: Chỉ cần có 1 trong số đó, con bạn cũng đã trở nên ưu tú

GĐXH - Những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc đều có 3 điểm chung này. Chỉ cần có một trong số đó, con bạn cũng sẽ trở nên ưu tú.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Con cái lớn lên 'thụt lùi', hư hỏng: 80% cha mẹ đã bỏ qua điều này

Con cái lớn lên 'thụt lùi', hư hỏng: 80% cha mẹ đã bỏ qua điều này

Khi cha mẹ và con cái 'quay lưng': Tất cả đều liên quan đến 'tài khoản' này - chỉ có 'rút' mà không có 'gửi'

Khi cha mẹ và con cái 'quay lưng': Tất cả đều liên quan đến 'tài khoản' này - chỉ có 'rút' mà không có 'gửi'

Cha mẹ có 3 đặc điểm này, con cái sẽ càng xuất sắc hơn

Cha mẹ có 3 đặc điểm này, con cái sẽ càng xuất sắc hơn

Ngoại hình của con được 'định hình' ở tuổi nào?: Muốn con 'càng lớn càng đẹp', đừng bỏ qua 2 việc này

Ngoại hình của con được 'định hình' ở tuổi nào?: Muốn con 'càng lớn càng đẹp', đừng bỏ qua 2 việc này

Tại sao cha mẹ có tính cách mạnh mẽ lại khó nuôi dạy nên những đứa con tự lập và tự tin?

Tại sao cha mẹ có tính cách mạnh mẽ lại khó nuôi dạy nên những đứa con tự lập và tự tin?

Cùng chuyên mục

Đừng lo phải 'thắng ở vạch xuất phát', 3 năng lực mềm này mới là điều quyết định vận mệnh con bạn

Đừng lo phải 'thắng ở vạch xuất phát', 3 năng lực mềm này mới là điều quyết định vận mệnh con bạn

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

GĐXH - Những năng lực này giống như đôi cánh vô hình, giúp con có khả năng cạnh tranh trong thế giới phức tạp, quyết định nên vận mệnh của chính mình.

Mỗi lần cha mẹ làm việc này là một lần 'tàn phá' chỉ số IQ và tính cách của con

Mỗi lần cha mẹ làm việc này là một lần 'tàn phá' chỉ số IQ và tính cách của con

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

GĐXH - Dạy con cái giống như trồng một cây non, cần sự kiên nhẫn tưới tắm, chứ không phải dùng cơn gió "giận dữ" để tàn phá.

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Con trai lớn lên thế nào phụ thuộc phần nhiều vào sự nuôi dạy của người cha. 5 bí quyết sau sẽ giúp bố đồng hành đúng cách, nuôi dạy con trai trở thành người đàn ông thực thụ.

Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!

Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Người ta thường nói "con cái là món quà của thượng đế", nhưng món quà này có làm cho gia đình hạnh phúc hơn hay không lại thường liên quan mật thiết đến trạng thái cuộc sống của cha mẹ vào thời điểm con ra đời.

Trẻ lớn lên thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Hóa ra số phận của trẻ được tạo nên từ 2 điều này

Trẻ lớn lên thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Hóa ra số phận của trẻ được tạo nên từ 2 điều này

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Tục ngữ có câu: "Ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi định cả cuộc đời". Hình dáng, tính cách, thói quen lúc nhỏ thường có thể dự báo xu hướng cả cuộc đời của một người.

Muốn con 'chiến thắng' từ vạch xuất phát: 4 thói quen cần rèn ngay cho trẻ

Muốn con 'chiến thắng' từ vạch xuất phát: 4 thói quen cần rèn ngay cho trẻ

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Ngoài yếu tố bẩm sinh, chỉ số IQ của trẻ hoàn toàn có thể được nuôi dưỡng và phát triển. Đặc biệt, giai đoạn từ 0 – 6 tuổi được coi là "cửa sổ vàng" cho sự phát triển trí não.

Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Nuôi dạy con - 3 ngày trước

GĐXH - Dạy con là một môn học của trí tuệ, không nằm ở khả năng ăn nói, mà nằm ở phương pháp và tầm nhìn. Làm cha mẹ, không chỉ là nói đạo lý cho con nghe, mà là để con tự nhiên học được đạo lý trong cuộc sống.

Con cái lớn lên 'thụt lùi', hư hỏng: 80% cha mẹ đã bỏ qua điều này

Con cái lớn lên 'thụt lùi', hư hỏng: 80% cha mẹ đã bỏ qua điều này

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Trên thực tế, nhiều bậc cha mẹ lại thấy con cái lớn lên không suôn sẻ như mình kỳ vọng, thậm chí dần xa cách mình.

Dạy con đúng cách theo Harvard: Không tốn tiền, con vẫn phát triển trí tuệ vượt bậc

Dạy con đúng cách theo Harvard: Không tốn tiền, con vẫn phát triển trí tuệ vượt bậc

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Theo nghiên cứu tâm lý học hành vi tại Đại học Harvard, ngoài yếu tố di truyền, môi trường sống và cách dạy con hằng ngày đóng vai trò quyết định trong việc hình thành trí tuệ và nhân cách.

Xem nhiều

Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

Nuôi dạy con

GĐXH - Kiểu giáo dục "kể khổ" này, tưởng để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình mà phấn đấu, đâu ngờ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Nuôi dạy con
Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Nuôi dạy con
Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Nuôi dạy con
Bố hay mẹ - ai sẽ là người nuôi con thông minh nhất: Sự thật gây bất ngờ, 90% mọi người đều đã lầm!

Bố hay mẹ - ai sẽ là người nuôi con thông minh nhất: Sự thật gây bất ngờ, 90% mọi người đều đã lầm!

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top