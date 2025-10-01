Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin
GĐXH - Khám phá 3 thói quen cực đơn giản nhưng giúp mẹ trở thành người xuất sắc, ‘vừa đủ tốt’ để con hạnh phúc, tự tin và phát triển toàn diện.
Nhà phân tâm học nổi tiếng Donald Winnicott từng khẳng định: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi". Không cần hoàn hảo, không cần áp lực phải đạt 100 điểm. Chỉ cần với con, bạn là đủ tốt – đó chính là thành công tuyệt vời nhất của một người mẹ.
Khái niệm “vừa đủ tốt” (Good Enough Mother) không phải là sự tùy tiện hay qua loa. Nó là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: bạn không cần hoàn hảo để con yêu thương, để gia đình hạnh phúc, để bản thân trở thành một người mẹ xứng đáng.
Chỉ cần bạn là chính mình, quan tâm và đồng hành cùng con, bạn đã là điểm tựa vững chắc và hình mẫu tuyệt vời trong mắt con. Vừa đủ tốt – nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính điều này lại là bí mật giúp mẹ xuất sắc, và giúp con phát triển toàn diện, tự tin hơn mỗi ngày.
