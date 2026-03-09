Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e giảm sốc, thấp kỷ lục, hàng cao cấp rẻ chưa từng có, cực dễ mua
GĐXH - Giá iPhone 17 Pro Max cũng đã dễ mua hơn trước còn iPhone Air tiếp tục ghi nhận kỷ lục giảm giá.
Giá iPhone 17 e
iPhone 17 e - 256GB: 17.99 triệu đồng;
iPhone 17 e - 512GB: 24.49 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 17e
iPhone 17e là phiên bản thay thế trực tiếp cho iPhone 16e năm ngoái. Đây là chiếc iPhone đánh vào phân khúc người dùng đang do dự về tài chính nhưng vẫn muốn có lựa chọn với nhiều trang bị mới của iPhone 17.
Mẫu iPhone này mang đến thiết kế đơn giản nhưng dùng chip A19 tương đương iPhone 17 mới. Tuy vẫn dùng màn 6,1 inch 60Hz dạng tai thỏ nhưng được tăng cường Ceramic Shield 2 tăng độ bền, cùng chip A19 mạnh mẽ. Đặc biệt, Apple tích hợp modem di động C1X mới cung cấp khả năng kết nối mạng tốt hơn, giảm mất sóng.So sánh điện thoại.
Giá iPhone 17
iPhone 17 - 256GB: 24.19 triệu đồng;
iPhone 17 - 512GB: 30.29 triệu đồng.
Đánh giá iPhone 17
iPhone 17 là dòng máy cơ bản nhất nhưng năm nay lại được nâng cấp rất mạnh với màn lớn hơn từ 6.1 inch lên 6.3 inch và đặc biệt nhất chính là có tính năng làm mới 120Hz đáng mong đợi. Cùng với việc có chip tốt hơn, camera tốt hơn, iPhone 17 cũng có dung lượng tối thiểu từ 256GB nhưng giá không đổi so với năm ngoài. Vì vậy về mặt lý thuyết, iPhone 17 có phần rẻ hơn so với iPhone 16.
Giá iPhone Air
iPhone Air - 256: 24.79 triệu đồng;
iPhone Air - 512: 30.99 triệu đồng;
iPhone Air - 1TB: 36.59 triệu đồng.
Đánh giá iPhone Air
iPhone Air là một dòng mới hoàn toàn. Công thức của iPhone Air là trang bị mạnh tối thượng với chip A19 Pro nhưng thiết kế siêu mỏng nhẹ với sự tham gia của chất liệu Titan. Điều thú vị nhiều dự đoán cho rằng nó sẽ ngang ngửa với iPhone 17 Pro nhưng thực tế là rẻ hơn đáng kể khi khởi điểm chỉ từ 31.99 triệu đồng.
Với tất cả điều đó, iPhone Air vẫn đang giảm sâu nhất trong dòng iPhone 17 khi hiện chỉ hơn 24 triêu đồng đã có thể sở hữu tương đương mất đến hơn 20% giá trị ban đầu chỉ trong 6 tháng.
Giá iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max - 256GB: 36.79 triệu đồng;
iPhone 17 Pro Max - 512GB: 42.79 triệu đồng;
iPhone 17 Pro Max - 1TB: 49.79 triệu đồng;
iPhone 17 Pro Max - 2TB: 62.49 triệu đồng;
Đánh giá iPhone 17 Pro Max
Ngôi sao của tháng 9 luôn dành cho chiếc iPhone Pro Max và iPhone 17 Pro Max năm nay không ngoại lệ. Giá iPhone 17 Pro Max ban đầu được dự đoán có thể lên tới 40 triệu đồng nhưng hóa ra nó vẫn chỉ từ 37.99 triệu đồng. Mặc dù vậy đây là mức tăng tới 3 triệu đồng so với thế hệ trước.Điều này có thể là do máy có camera mạnh mẽ hơn, chip khỏe hơn, iPhone 17 Pro Max tuy không quá xuất sắc về thiết kế nhưng vẫn sẽ là lựa chọn số một cho người dùng tìm kiếm các trải nghiệm cao cấp nhất.
Giá iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro - 256GB: 33.19 triệu đồng;
iPhone 17 Pro - 512GB: 39.59 triệu đồng;
iPhone 17 Pro - 1TB: 45.99 triệu đồng;
Đánh giá iPhone 17 Pro
Trong khi đó, phiên bản nhỏ hơn là iPhone 17 Pro năm nay đã không còn mức dung lượng 128GB nên giá bán đã bắt đầu từ 34.99 triệu đồng tương đương iPhone 16 Pro Max năm ngoái. Nó không quá đặc biệt và chỉ là phiên bản nhỏ hơn của iPhone 17 Pro Max.
Có nên mua iPhone 17 các dòng thời điểm này?
iPhone 17 hiện đã hơn nửa năm có mặt trên kệ hàng Việt Nam và đã được làm mới dòng sản phẩm với một chiếc iPhone 17e vừa rẻ, vừa lạ. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến toàn bộ dòng máy. Trong đó, iPhone 17 Pro Max vẫn là trung tâm của sự chú ý với mức giá hiện đã không còn đắt hơn giá niêm yết. Trong khi đó, iPhone Air được ghi nhận là mẫu máy có tốc độ giảm giá khủng nhất.
Với sự xuất hiện của iPhone 17e, dòng iPhone 17 hiện đang dễ lựa chọn hơn với mức giá trải đều từ dưới 20 triệu đến dưới 35 triệu đồng. Nếu đã cất công chờ đợi, đây là giai đoạn giá tốt nhất để sở hữu một trong 5 phiên bản của dòng iPhone mới nhất này.
Lời khuyên: Nếu bạn đang dùng iPhone từ 13 trở xuống sở hữu bất cứ phiên bản nào của dòng iPhone 17 đều sẽ mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho dù là iPhone 17 Pro Max đa chức năng, hay iPhone 17e tối giản
