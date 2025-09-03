Mới nhất
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắt

Thứ tư, 09:38 03/09/2025
GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất đang rẻ chưa từng thấy, dọn đường cho iPhone 17 ra mắt trong 1 tuần nữa.

Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?

GĐXH - iPhone 15, iPhone 16 đều đang có mức giá vô cùng hấp dẫn khi giảm sâu so với lúc ra ra mắt trong khi trang bị đều dẫn đầu thị trường trong nhiều khía cạnh.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất

iPhone 16e hiện vẫn là phiên bản giá rẻ nhất của dòng iPhone 16, chỉ từ 15,3 triệu đồng. Tuy không được đánh giá cao về thiết kế nhưng nó vẫn đạt doanh số tốt hơn nhiều các thế hệ iPhone SE trước đây. Nó cũng là chiếc iPhone có tốc độ giảm giá nhanh nhất, hứa hẹn sẽ là lựa chọn giá rẻ hấp dẫn trong thời gian tới.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắt- Ảnh 2.

iPhone 16 là phiên bản đầy đủ chức năng có giá bán rẻ nhất.

iPhone 16 là phiên bản đầy đủ chức năng có giá bán rẻ nhất. Hiện tại, giá iPhone 16 chỉ từ 18,6 triệu đồng, mức giá hấp dẫn đi kèm thiết kế mới vẫn được nhiều khách Việt ưa chuộng.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắt- Ảnh 3.

iPhone 16 Plus

Phiên bản iPhone 16 Plus ngày càng cho thấy sức hút không thể coi nhẹ. Dù không được đánh giá cao khi mới ra mắt nhưng càng ngày bản Plus càng được nhiều người tìm mua vì có màn lớn, pin trâu mà giá lại rẻ hơn bản Pro Max cả chục triệu đồng.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắt- Ảnh 4.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro nhỏ gọn được nhiều người tìm mua vì tính năng ngang ngửa bản Pro Max mà giá lại tiết kiệm hơn hẳn. Tuy nhiên, iPhone 16 Pro Max vẫn là “vua doanh số”, dự kiến sẽ tiếp tục cháy hàng ngay cả khi dòng iPhone 17 ra mắt.

Bảng giá iPhone 16 mới nhất các dòng

Giá iPhone 16e

iPhone 16e – 128GB: 15.250.000 đồng

iPhone 16e – 256GB: 18.350.000 đồng

iPhone 16e – 512GB: 24.150.000 đồng

Giá iPhone 16

iPhone 16 – 128GB: 18.590.000 đồng

iPhone 16 – 256GB: 21.690.000 đồng

iPhone 16 – 512GB: 27.790.000 đồng

Giá iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus – 128GB: 21.690.000 đồng

iPhone 16 Plus – 256GB: 24.790.000 đồng

iPhone 16 Plus – 512GB: 29.390.000 đồng

Giá iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro – 128GB: 24.490.000 đồng

iPhone 16 Pro – 256GB: 27.290.000 đồng

iPhone 16 Pro – 512GB: 33.890.000 đồng

iPhone 16 Pro – 1TB: 38.890.000 đồng

Giá iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max – 256GB: 29.590.000 đồng

iPhone 16 Pro Max – 512GB: 35.950.000 đồng

iPhone 16 Pro Max – 1TB: 41.590.000 đồng

Đánh giá iPhone 16 các dòng

Chỉ còn hơn một tuần nữa là Apple chính thức ra mắt dòng iPhone 17. Vì vậy, đây là những cơ hội cuối cùng để người dùng rinh iPhone 16 với giá rẻ trước khi giá bán chững lại hoặc tăng nhẹ để tạo đà doanh số cho dòng sản phẩm mới.

Với giá bán giảm mạnh đầu tháng 9, đây sẽ là thời điểm vàng để khách Việt sở hữu những mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max cuối cùng trước khi Apple ngừng sản xuất, dự kiến giá sẽ chững lại khi dòng iPhone 17 ra mắt.

K.N (th)
Top