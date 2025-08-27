Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất rẻ đến khó tin, vẫn xịn như iPhone 16 Pro Max
GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất thực sự ngon, bổ rẻ cho khách Việt muốn sở hữu smartphone nhưng vẫn không thua kém iPhone 16 Pro và Pro Max quá nhiều.
Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất
Khảo sát cuối tháng 8 cho thấy, mẫu iPhone 14 hàng mới nhiều và đã giảm thêm 500 nghìn đồng so với cùng thời điểm tháng trước và hiện chỉ từ 12.35 triệu đồng. iPhone 14 sở hữu phần cứng cực mạnh thậm chí hơn cả iPhone 16e như có 5 lõi xử lý đồ họa trong khi iPhone 16e chỉ có 4 lõi. Nó cũng đi kèm camera với chất lượng cực cao không kém iPhone 16 Pro Max mới quá nhiều.
iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cả hai đều gần như cháy hàng do Apple đã ngừng sản xuất ngay khi iPhone 15 trình làng. Nếu may mắn, khách Việt có thể mua được iPhone 14 Pro và Pro Max mới nhưng là hàng xách tay. Trong đó rất nhiều là hàng từ Mỹ chỉ có eSIM.
Nếu mua hàng cũ, mức giá của iPhone 14 Pro Max lại khá rẻ cộng với ngoại hình bóng bẩy của viền thép, iPhone 14 Pro Max vẫn rất được lòng khách Việt. Nếu không cần AI, chọn mua iPhone 14 Pro Max lúc này rất hợp lý bởi mức giá của máy rẻ nhưng từ thiết kế đến trang bị đều thời thượng và không lép vế nhiều trước iPhone 16 Pro và Pro Max.
Bảng giá iPhone 14 các dòng mới nhất
Giá iPhone 14 mới
iPhone 14 - 128GB: 12.29 triệu đồng
iPhone 14 - 256GB: 14.49 triệu đồng
Giá iPhone 14 Plus mới
iPhone 14 Plus - 128GB: 17.39 triệu đồng
iPhone 14 Plus - 256GB: 19.69 triệu đồng
Giá iPhone 14 Pro cũ
iPhone 14 Pro 128GB: 13.89 triệu đồng
iPhone 14 Pro 256GB: 14.29 triệu đồng.
Giá iPhone 14 Pro Max cũ
iPhone 14 Pro Max 128GB: 16.79 triệu đồng.
iPhone 14 Pro Max 256GB: 17.79 triệu đồng
iPhone 14 Pro Max 512GB: 19.79 triệu đồng
Có nên mua iPhone 14 các dòng thời điểm này?
Dòng iPhone 14 đang là dòng máy giá rẻ nhưng có nhiều đặc điểm giống với iPhone 16 do ra mắt chưa quá lâu. Thậm chí nếu đang dùng iPhone 14 hay iPhone 14 Pro Max, việc nâng cấp lên iPhone 16 Pro Max sẽ không có nhiều khác biệt.
Nhìn chung với tài chính không quá mạnh, việc sở hữu iPhone 14 thực sự khá ổn về mặt tài chính lẫn trang bị. Trừ khi bạn muốn chạy đua và muốn các công nghệ mới nhất, iPhone 14, iPhone 14 Pro, Pro Max hay Plus thực sự đều đang rất ổn và ngon, rẻ.
