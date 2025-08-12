Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất lao dốc, giảm tiền triệu, thấp nhất lịch sử chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình', dẫn đầu dòng iPhone cũ fullbox rẻ nhất Việt Nam GĐXH - Giá iPhone 14 tiếp tục giảm sập sàn, số lượng không còn nhiều nhưng giá vô cùng hấp dẫn, đang dần trở thành dòng iPhone cũ fullbox giá rẻ nhất Việt Nam.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất

iPhone 16 các dòng.

iPhone 16e hiện là chiếc iPhone 16 giá rẻ nhất, giảm cả triệu đồng so với mức niêm yết. Mặc dù không được đánh giá cao về mặt phần cứng nhưng iPhone 16e vẫn ghi nhận doanh số cao hơn hẳn các thế hệ iPhone SE trước đây.

iPhone 16e

iPhone 16 thường đang được giảm tới 4 triệu, chỉ từ 18,6 triệu đồng, cao hơn iPhone 15 khoảng 3 triệu đồng nhưng lại có thiết kế lột xác, chipset mạnh mẽ và hỗ trợ AI thông minh đáng trải nghiệm.

iPhone 16

iPhone 16 Pro Max cao cấp nhất, đắt tiền nhất vẫn là mẫu được người dùng ưa chuộng nhất. Hiện tại, iPhone 16 Pro Max đang được giảm tới 5 triệu đồng, giá thấp nhất chưa tới 30 triệu đồng khiến nó càng trở nên hấp dẫn.

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro là phiên bản nhỏ gọn tiết kiệm của iPhone 16 Pro Max, tính năng tương tự nhưng vì có kích thước nhỏ hơn nên giá cũng “mềm” hơn. Nó rất phù hợp với những người dùng ưa chuộng sự nhỏ gọn, bền bỉ, linh hoạt nhưng vẫn đủ mạnh mẽ như bản Pro Max.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus là phiên bản nâng cấp nhẹ của iPhone 16 bản thường nhưng có kích thước lớn như bản Pro Max. Vì nằm ở giữa hai phiên bản nên nó khá kén khách. Tuy nhiên, nó lại là sự lựa chọn tiết kiệm của những người dùng có nhu cầu giải trí đa dạng, thích iPhone màn lớn, pin trâu nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho bản Pro Max.

Bảng giá iPhone 16 các dòng mới nhất

Giá iPhone 16e

iPhone 16e – 128GB: 15.490.000 đồng

iPhone 16e – 256GB: 18.590.000 đồng

iPhone 16e – 512GB: 24.990.000 đồng

Giá iPhone 16

iPhone 16 – 128GB: 18.590.000 đồng

iPhone 16 – 256GB: 21.690.000 đồng

iPhone 16 – 512GB: 27.790.000 đồng

Giá iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus – 128GB: 21.690.000 đồng

iPhone 16 Plus – 256GB: 24.790.000 đồng

iPhone 16 Plus – 512GB: 29.390.000 đồng

Giá iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro – 128GB: 24.490.000 đồng

iPhone 16 Pro – 256GB: 27.590.000 đồng

iPhone 16 Pro – 512GB: 33.890.000 đồng

iPhone 16 Pro – 1TB: 38.890.000 đồng

Giá iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max – 256GB: 29.590.000 đồng

iPhone 16 Pro Max – 512GB: 35.950.000 đồng

iPhone 16 Pro Max – 1TB: 41.590.000 đồng

Đánh giá iPhone 16 các dòng

Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là Apple sẽ ra mắt dòng iPhone 17. Vì vậy, đầu tháng 8 là thời điểm mà các đại lý tích cực xả kho các dòng iPhone cũ trước khi iPhone 17 tiến vào Việt Nam.

Với dải sản phẩm trải dài từ 18 - 42 triệu đồng, iPhone 16 vẫn là dòng sản phẩm smartphone cao cấp đáng trải nghiệm nhất nhì hiện nay, đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ đơn giản tới phức tạp của người dùng.