Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình', dẫn đầu dòng iPhone cũ fullbox rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ như xả kho chờ iPhone 17 sắp ra GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất đang được ưu đãi giảm sâu sập sàn, nhất là phiên bản iPhone 15 Pro Max cao cấp.

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất

iPhone 14 Pro Max (trái) và iPhone 13 Pro Max (phải)

Để dọn đường cho dòng iPhone 17 sắp ra mắt, các đại lý tiếp tục xả kho dòng iPhone 14 với giá cực rẻ. Hiện tại, giá iPhone 14 là phiên bản rẻ nhất, chỉ từ 12,6 triệu đồng cho cấu hình 128GB. Mặc dù có giá bán rẻ bằng nửa iPhone 16 Pro, iPhone 14 vẫn được đánh giá cao vì có hiệu năng mạnh mẽ hơn cả iPhone 16e. Hơn nữa, nó còn có hệ thống camera chất lượng không thua nhiều iPhone 16 Pro Max.

Bảng giá iPhone 14 fullbox chính hãng mới nhất tháng 8/2025

iPhone 14 - 128GB: 12.590.000 đồng

iPhone 14 - 256GB: 15.990.000 đồng

iPhone 14 Plus - 256GB: 18.990.000 đồng

iPhone 14 Pro - 128GB: 22.990.000 đồng

iPhone 14 Pro Max - 128GB: 25.590.000 đồng

iPhone 14 Pro Max - 256GB: 27.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 14 các dòng

iPhone 14 đang có mức giá rẻ nhất kể từ khi ra mắt.

Với giá bán từ 12,6 triệu đồng, dòng iPhone 14 đang có mức giá rẻ nhất kể từ khi ra mắt. So với trang bị cả 4 phiên bản iPhone 14 với giá bán, có thể thấy nó là dòng sản phẩm ngon - bổ - rẻ đáng cân nhắc bậc nhất thời điểm này.

Mặc dù Apple đã ngừng sản xuất iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max kể từ khi ra mắt dòng iPhone 15 nhưng hai phiên bản này vẫn còn hàng mới fullbox tại Việt Nam. Nhờ giá bán rẻ, trang bị mạnh, 2 phiên bản này cũng hot chẳng kém các dòng iPhone mới.

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max có viền thép bóng bẩy, màu Deep Purple ăn khách cùng hệ thống camera cao cấp, vẫn được coi là dòng iPhone an toàn và bền bỉ top 1. iPhone 14 Pro nhỏ gọn nhưng lại có 3 mắt camera cao cấp, cho trải nghiệm đa năng chẳng kém iPhone 16 Pro.

iPhone 14 Plus tuy không được lòng khách Việt khi mới ra mắt nhưng càng ngày càng được nhiều người ưa chuộng vì trang bị mạnh, giá bán rẻ. Dù là thế hệ Plus đầu tiên nhưng nó vẫn sở hữu cấu hình khủng không kém iPhone 16 Plus sau này.

iPhone 14 ra mắt cách đây gần 3 năm nay đã sắp biến mất khỏi thị trường. Tuy nhiên, tại Việt Nam vẫn còn đầy đủ các phiên bản máy fullbox, tuy nhiên mỗi phiên bản chỉ còn số lượng vô cùng hạn chế.