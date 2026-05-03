Giá bạc hôm nay 3/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 3/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 3/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy ngày hôm nay 3/5 vẫn đang niêm yết bảng giá sáng ngày hôm qua 2/5, giá bán ở vùng 78,479 triệu đồng/kg, tương đương 2,943 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,226 triệu đồng/kg so với giá bán ngày hôm kia (77,253 triệu đồng/kg, tương đương 2.897 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay cũng đang niêm yết giá bán khung giờ 8h04 ngày 2/5, niêm yết ở vùng 78,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,937 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi đó giá bán niêm yết sáng ngày hôm kia chỉ duy trì ở vùng 77,413 triệu đồng/kg, tương đương 2,903 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ giá bạc lại không có sự điều chỉnh nhiều nhiều ngày liên tiếp, giá bán sáng nay vẫn niêm yết bảng giá của ngày 29/4, ở vùng 75,840 triệu đồng/kg, tương đương 2,844 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hiện đang thấp hơn giá bạc tại các hệ thống như Phú Qúy, Ancarat gần 3 triệu đồng/kg bán ra.
Giá bạc DOJI
Động thái tương tự cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,953 triệu đồng/kg và 14,765 triệu đồng/lượng, tức bảng giá niêm yết mở phiên sáng qua.
Giá bạc quốc tế
Tại thị trường quốc tế, giá bạc cũng có xu hướng chững lại, giá bán vẫn duy trì quanh vùng 75 USD/ounce, ngang giá bán ngày hôm qua, trong khi giá bán ngày hôm kia (2/5) chỉ quanh vùng 74 USD/ounce.
Dù có sự điều chỉnh giảm, nhưng biên độ giảm không quá sâu, cùng một đợt phục hồi tích cực chạm đỉnh 81 USD/oz cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của giá bạc, tuy nhiên vẫn có nhiều kịch bản có thể xảy ra, giá bạc vẫn có nhiều diễn biến khó lường.
