Hà Nội: Shophouse tại phường Kiến Hưng chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2

Giá nhà phố thương mại phường Kiến Hưng tháng 5/2026

Tại thời điểm tháng 5/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Kiến Hưng mới là nơi có lượng nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) rao bán khá sôi nổi, giá bán đã thiết lập mặt bằng mới, dao động từ 90-300 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2, vượt giá bán của nhiều căn nhà phố thương mại tại các khu vực như phường Hà Đông và Dương Nội.

Đơn cử có thể kể đến, căn nhà phố thương mại thiết kế 9 tầng, rộng 130m2 tại Khu đô thị mới Văn Phú, đường Văn Khê, phường Kiến Hưng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 79 tỷ đồng, tương đương 607,69 triệu đồng/m2.

Tại dự án Kiến Hưng Luxury, phường Kiến Hưng căn nhà phố thương mại thiết kế 7 tầng, rộng 135m2 hiện đang được rao bán với giá 40 tỷ đồng, tương đương 296,3 triệu đồng/m2.

Căn shophouse chân đế chung cư, tại dự án Mipec City View, phường Kiến Hưng rộng 85m2 hiện đang được rao bán với giá 8,3 tỷ đồng, tương đương 97,65 triệu đồng/m2.

Sau sáp nhập, phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La thuộc quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì. Hiện nay, khảo sát trên địa bàn phường Kiến Hưng, giá nhà phố thương mại đã thiết lập mặt bằng mới.

