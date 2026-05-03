Xe máy điện giá 17,3 triệu đồng ở Việt Nam phong cách retro thanh lịch, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn cả Wave Alpha cực được lòng chị em

Xe máy điện ở Việt Nam phong cách retro thanh lịch, đi 90km/lần sạc

Xe điện Dibao Creer Nile

Trong phân khúc xe máy điện tầm trung, Dibao Creer Nile được xem là một trong những mẫu xe hướng rõ tới nhóm người dùng phổ thông, đặc biệt là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. Mẫu xe này kế thừa nhiều ưu điểm từ dòng Creer trước đó, đồng thời được tinh chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Xe sở hữu kích thước tổng thể 1.700 x 660 x 1.070 mm mang lại sự gọn gàng cần thiết khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc. Chiều cao yên ở mức 740 mm giúp người dùng dễ dàng chống chân, tạo cảm giác an toàn và tự tin khi điều khiển.

Trọng lượng xe khoảng 96 kg – không quá nhẹ nhưng đủ để mang lại độ đầm khi vận hành. Một điểm đáng chú ý là khả năng chở tải lên tới 130–150 kg, cao hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc, giúp xe linh hoạt trong việc chở thêm người hoặc đồ dùng.

Thiết kế tổng thể của Creer Nile mang phong cách thanh lịch, mềm mại, gợi liên tưởng đến các dòng xe tay ga cổ điển. Tuy nhiên, các chi tiết hiện đại được bổ sung giúp xe không bị “già” mà vẫn phù hợp với thị hiếu người dùng trẻ.

Dibao Creer Nile theo đuổi phong cách thiết kế pha trộn giữa cổ điển và hiện đại – xu hướng đang được nhiều hãng xe điện áp dụng. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn Full LED kích thước lớn, viền nhôm tạo điểm nhấn sang trọng.

Đèn pha không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo khả năng chiếu sáng tốt, hỗ trợ người dùng khi di chuyển vào ban đêm. Gương chiếu hậu dạng tròn mang hơi hướng Vespa cổ điển, vừa tăng tính nhận diện vừa hỗ trợ quan sát phía sau hiệu quả.

Phần đuôi xe được thiết kế gọn gàng, tích hợp tay nắm chắc chắn giúp việc dắt xe hoặc quay đầu trở nên dễ dàng hơn. Tổng thể xe không quá cầu kỳ, nhưng đủ để tạo cảm giác tinh tế và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Về khả năng vận hành, Dibao Creer Nile được trang bị động cơ điện công suất tối đa 1.400W. Đây là mức công suất khá trong phân khúc xe điện phổ thông, cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 40–50 km/h.

Khả năng vận hành của xe tập trung vào sự ổn định và êm ái. Động cơ điện giúp giảm tiếng ồn, mang lại trải nghiệm di chuyển nhẹ nhàng trong đô thị. Xe phù hợp với các quãng đường ngắn như đi học, đi làm hoặc di chuyển trong khu dân cư.

Hệ thống truyền động được tối ưu để hạn chế hao hụt năng lượng, giúp xe vận hành hiệu quả hơn. Với cấu hình này, Creer Nile không hướng tới tốc độ cao mà tập trung vào sự bền bỉ và tiết kiệm.

Dibao Creer Nile sử dụng tổ hợp ắc quy chì 60V (5 bình 12V) dung lượng 23Ah. Với cấu hình này, xe có thể di chuyển từ 60 đến 90 km sau mỗi lần sạc đầy, tùy thuộc vào điều kiện vận hành và tải trọng.

Đây là mức quãng đường phổ biến trong phân khúc, đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày mà không cần sạc quá thường xuyên. Người dùng có thể sử dụng xe trong 1–2 ngày trước khi cần nạp lại năng lượng.

Thời gian sạc đầy dao động từ 10 đến 13 tiếng, phù hợp với thói quen sạc qua đêm. Xe cũng được trang bị hệ thống bảo vệ sụt áp giúp ổn định nguồn điện và bảo vệ động cơ khi vận hành.

Một trong những điểm nổi bật của Dibao Creer Nile là hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và sau – trang bị hiếm thấy trong phân khúc dưới 20 triệu đồng. Cấu hình này giúp tăng hiệu quả hãm tốc và mang lại cảm giác an toàn hơn khi di chuyển.

Hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng và phía sau là lò xo trụ giảm chấn thủy lực giúp xe vận hành êm ái trên nhiều loại địa hình. Lốp không săm kích thước 90/90-10 giúp tăng độ bám đường và hạn chế rủi ro khi gặp vật cản.

Về tiện ích, xe được trang bị đồng hồ điện tử hiển thị đầy đủ thông tin như tốc độ, quãng đường và mức pin. Ngoài ra, hệ thống chống trộm, cảnh báo lỗi và cốp chứa đồ rộng rãi cũng góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Giá xe máy điện Dibao Creer Nile

Với mức giá 17,3 triệu đồng, Dibao Creer Nile nằm ở vị trí “dễ tiếp cận nhưng đủ dùng” trong phân khúc xe điện tầm trung. Mẫu xe này không quá nổi bật về công nghệ hay hiệu năng, nhưng lại ghi điểm nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, vận hành và tiện ích.

Đây là lựa chọn phù hợp cho những người cần một phương tiện di chuyển ổn định, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng trong đô thị. Trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến, những mẫu xe như Creer Nile đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng tệp người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.