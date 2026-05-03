Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ ở mức bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, giao dịch ngưỡng giá 163 - 166 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm.
Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước
Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (3/5) tại thị trường trong nước đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ngưỡng giá 163 - 166 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC ở các thương hiệu lớn như: Tập đoàn DOJI, Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt không điều chỉnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy trì mức giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Riêng tại Mi Hồng, giá vàng SJC hôm nay niêm yết 164,5 – 166 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết các mức giá khác nhau.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được DOJI niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 165,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Chênh lệch mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 163,0 triệu đồng/lượng mua vào và 166,0 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra trong phiên trước.
Giá vàng nhẫn của Phú Quý niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 165,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Khoảng cách mua – bán vẫn ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với phiên trước.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới giảm khi chốt phiên giao dịch cuối tuần. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang ở mức 4.616 USD/oz. Giá vàng thế giới giảm 8 USD/ounce cuối tuần trước.
Theo quy đổi tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 3/5, giá vàng thế giới hiện tương đương 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC trong nước.
Chiến lược gia thị trường cấp cao tại FXTM là ông Lukman Otunuga nhận định, giá vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn khi chưa có dấu hiệu cho thấy xung đột giữa Mỹ với Iran sớm kết thúc. Dù đã có lệnh ngừng bắn tại Trung Đông, eo biển Hormuz vẫn chưa được mở lại cho hoạt động vận tải.
Ông Lukman Otunuga cho rằng, bất chấp thời gian bất ổn kéo dài và tâm lý thị trường dần mệt mỏi, giá vàng vẫn có thể chịu áp lực khi giá dầu duy trì ở mức ba chữ số.
Tuy nhiên, ông Darin, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết, mặc dù giá vàng vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn trên biểu đồ hằng ngày nhưng về cơ bản thị trường vẫn lạc quan. Các ngân hàng Trung ương trên toàn thế giới tiếp tục tích trữ vàng khi xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.
