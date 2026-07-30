Đẹp hơn Air Blade, xe ga 125cc giá 37 triệu đồng có ABS và TCS như SH cạnh tranh trực tiếp Vision

Xe ga 125cc có ABS và TCS như SH

Hãng xe Kymco vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga hoàn toàn mới có tên KF125

Hãng xe Kymco vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga hoàn toàn mới có tên KF125 tại thị trường Trung Quốc.

Về tổng thể thiết kế, Kymco KF125 mang phong cách hiện đại, góc cạnh và thể thao nhưng vẫn chú trọng tính thực dụng cao cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Xe sở hữu kiểu dáng thon gọn với khu vực sàn để chân rộng rãi và bằng phẳng, đem lại tư thế ngồi lái thoải mái cũng như tối ưu hóa tính thực dụng khi cần chở thêm đồ.





Kymco KF125 mang phong cách hiện đại

Không gian cốp chứa đồ dưới yên của KF125 khá rộng rãi, có thể để vừa một chiếc mũ bảo hiểm 3/4, kết hợp với hộc đựng đồ phía trước tích hợp sẵn các cổng sạc USB type-A và type-C. Không những vậy, nhà sản xuất còn trang bị cho KF125 móc treo ẩn ở phía trước. Ở phiên bản cao cấp, Kymco KF125 còn đi kèm thùng chứa đồ phía sau dung tích 35 lít, có thể tháo lắp nhanh, giúp mở rộng đáng kể khả năng chở hành lý.





Điểm đắt giá nhất trên Kymco KF125 chính là danh sách trang bị an toàn và công nghệ vượt tầm phân khúc.

Điểm đắt giá nhất trên Kymco KF125 chính là danh sách trang bị an toàn và công nghệ vượt tầm phân khúc. Mặc dù giá chỉ ngang ngửa Honda Vision, nhưng KF125 vẫn được Kymco trang bị hệ thống phanh đĩa ở cả hai bánh, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tương tự như Honda SH. Điều này giúp hạn chế tối đa nguy cơ trượt bánh, giúp người dùng được bảo vệ tốt hơn cả khi cầm lái Honda Air Blade.





Phiên bản Kymco KF125 Smart Edition sở hữu màn hình màu TFT hỗ trợ kết nối

Phiên bản Kymco KF125 Smart Edition sở hữu màn hình màu TFT hỗ trợ kết nối và phản chiếu bản đồ dẫn đường từ điện thoại, hệ thống kết nối T-BOX hỗ trợ cập nhật OTA và trợ lý giọng nói. Đặc biệt, xe còn tích hợp sẵn camera hành trình phía trước giúp ghi hình chuyến đi, khóa thông minh Smart Key hỗ trợ NFC và Bluetooth rảnh tay, cùng các tính năng tiện ích như ngắt động cơ khi gạt chân chống và hỗ trợ giữ xe trên đường dốc.

Về sức mạnh, Kymco KF125 sử dụng khối động cơ 125cc làm mát bằng không khí, đạt công suất tối đa 9,38 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Xe ứng dụng công nghệ khởi động bằng xung điện giúp máy khởi động cực kỳ êm ái. Đáng chú ý, nhờ sở hữu bình nhiên liệu dung tích lớn lên tới 9 lít, Kymco KF125 có thể đạt quãng đường di chuyển ấn tượng gần 600 km cho mỗi lần đổ đầy bình, giải quyết triệt để mối lo ngại về phạm vi hoạt động thường thấy trên các dòng xe tay ga cỡ nhỏ.

Giá xe ga 125cc Kymco KF125

Xe có mức giá khởi điểm vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 9.580 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng) cho bản Tiêu chuẩn Comfort Edition và 10.980 nhân dân tệ (khoảng 42,6 triệu đồng) cho bản Cao cấp Smart Edition. Sự xuất hiện của Kymco KF125 được đánh giá là bước đột phá mạnh mẽ trong phân khúc xe tay ga 125cc, thiết lập một chuẩn mực mới về trang bị và công nghệ nhằm cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe liên doanh trong cùng tầm giá.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



