Trải nghiệm xe máy điện Honda đẹp hoài cổ, giá 20 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi 65 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha

Xe máy điện của Honda bán ở Việt Nam đẹp hoài cổ, động cơ 400W, pin lithium, đi 65 km/lần sạc

Honda Cub E

Thị trường xe điện Việt Nam tiếp tục xuất hiện những mẫu xe mang phong cách khác biệt khi Honda Cub E được một số đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa về phân phối.

Lấy cảm hứng từ dòng Honda Super Cub huyền thoại, Cub E gây chú ý nhờ thiết kế hoài cổ, kích thước nhỏ gọn và loạt trang bị công nghệ hiện đại. Dù chưa được phân phối chính hãng bởi Honda Việt Nam, mẫu xe này vẫn thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách cổ điển kết hợp xu hướng di chuyển xanh.

Honda Cub E mang đậm dấu ấn của Super Cub truyền thống với cụm đèn pha LED tròn, thân xe bo mềm mại và tỷ lệ tổng thể thanh thoát. Tuy nhiên, thay vì động cơ đốt trong, mẫu xe này sử dụng hệ truyền động thuần điện, loại bỏ hoàn toàn ống xả và bình xăng.

Xe có kích thước tổng thể khoảng 1.839 x 339 x 1.066 mm, trọng lượng chỉ khoảng 53,6 kg – nhẹ hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe máy điện phổ thông trên thị trường. Cấu trúc yên đơn (không có yên phụ phía sau) cho thấy định hướng cá nhân hóa, phù hợp với người dùng di chuyển một mình trong nội đô.

Cub E được trang bị vành đúc 17 inch – kích thước khá lớn so với mặt bằng chung xe điện học sinh giúp tăng độ ổn định khi vận hành. Hệ thống chiếu sáng Full LED toàn xe mang lại khả năng quan sát tốt hơn và tăng tính nhận diện khi di chuyển vào ban đêm.

Bên trong khu vực tay lái là màn hình LCD hiển thị thông số vận hành, hỗ trợ kết nối smartphone. Xe tích hợp khóa thẻ từ công nghệ NFC cho phép khởi động chỉ với một chạm, thay vì sử dụng chìa khóa cơ truyền thống.

Honda Cub E sử dụng động cơ điện công suất 400W, điện áp 48V. Đây là cấu hình thường thấy ở nhóm xe đạp điện hoặc xe máy điện tốc độ thấp. Tốc độ tối đa công bố khoảng 25 km/h; tuy nhiên, ở một số phiên bản có thể đạt 35–40 km/h tùy điều kiện vận hành và chế độ lái.

Xe trang bị pin Lithium-ion Ternary 48V–20Ah, tích hợp hệ thống quản lý năng lượng BMS theo tiêu chuẩn châu Âu. Hệ thống này giúp kiểm soát nhiệt độ, chống cháy nổ và phân phối điện năng hợp lý nhằm tối ưu độ bền pin.

Theo thông số từ nhà sản xuất, Cub E có thể di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc đầy pin khoảng 3 giờ – tương đối nhanh so với nhiều mẫu xe điện sử dụng ắc quy chì trên thị trường.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau, đảm bảo hiệu quả hãm tốc trong điều kiện vận hành đô thị. Ngoài ra, xe còn có bàn đạp phụ, phù hợp với quy định dành cho nhóm xe điện tốc độ thấp tại một số thị trường.

Giá xe máy điện Honda Cub E

Với mức giá từ 20–27 triệu đồng tại Việt Nam thông qua các đại lý tư nhân, Honda Cub E không phải mẫu xe điện rẻ nhất phân khúc. Tuy nhiên, lợi thế của mẫu xe này nằm ở thiết kế mang tính biểu tượng và trọng lượng nhẹ, phù hợp với người dùng cần phương tiện linh hoạt, dễ điều khiển.

Trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng đa dạng, Cub E hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển, muốn sở hữu một mẫu xe nhỏ gọn nhưng vẫn tích hợp công nghệ hiện đại như khóa NFC và màn hình LCD kết nối điện thoại.

Dù chưa được phân phối chính hãng, sự xuất hiện của Cub E cho thấy sức hút của những mẫu xe điện mang yếu tố hoài niệm. Khi xu hướng điện hóa lan rộng, những thiết kế mang tính biểu tượng như Super Cub tiếp tục được “tái sinh” dưới hình thức thuần điện, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.