Giá vàng hôm nay 5/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng hay giảm?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn giữ nguyên không thay đổi so với chốt phiên chiều qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Giá vàng trong nước hôm nay cũng giữ nguyên giá của ngày hôm qua.
Cụ thể, tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,2-184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 181,2-184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào - bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 181,2-184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,2-184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 181,2-184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h05, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 5.175,8 USD/ounce, gần như đi ngang so với một ngày trước.
Trên thế giới, tới 20h ngày 4/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.190 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.196 USD/ounce. Đến 22h, đà phục hồi yếu dần khi giá vàng giao dịch quanh mức 5.150 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 4/3 cao hơn khoảng 19,8% (tương đương tăng 856 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 164,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 4/3.
