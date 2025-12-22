Giá nhà phố thương mại tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa (Hà Nội) đang biến động như thế nào sau sáp nhập?

Nhà phố thương mại xác lập mặt bằng giá mới tại 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ

Hiện nay, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 12/2025, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) tại khu vực 4 xã mới tại huyện Hoài Đức cũ được đăng tải khá rầm rộ, đặc biệt là xã An Khánh.

Theo khảo sát, giá bán nhà phố thương mại tại xã An Khánh đang dao động phổ biến với mức giá từ 70 đến sấp sỉ 330 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn nhà phố thương mại thiết kế 6 tầng, rộng 140m2 tại Geleximco Lê Trọng Tấn, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 45 tỷ đồng, tương đương 328,57 triệu đồng/m2.

Cũng tại dự án Geleximco Lê Trọng Tấn, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh căn shophouse chân đế chung cư Lô T1 - 29, tầng 1 Tòa A Gemek 1, rộng 63,3m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,5 tỷ đồng, tương đương 71,09 triệu đồng/m2.

Dù lượng giao dịch ít hơn, nhưng giá bán nhà phố thương mại tại 3 phường còn lại: Hoài Đức, Dương Hòa và Sơn Đồng cũng đã xác lập mặt bằng giá mới. Khi giá rao bán của các căn nhà phố thương mại tại các khu vực này đang dao động phổ biến từ 130-300 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến, một căn nhà phố thương mại, được thiết kế 5 tầng, rộng 100m2 tại dự án Hinode Royal Park, đường Quốc lộ 32, xã Hoài Đức (tức xã Di Trạch, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 30 tỷ, tương đương 300 triệu đồng/m2.

Tại dự án Sơn Đồng Center, đường 422, xã Sơn Đồng, căn nhà phố thương mại thiết kế 4 tầng, rộng 75m2 hiện đang rao bán với giá 13,2 tỷ đồng, tương đương 176 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hoài Đức cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập

Xã Hoài Đức

Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Xã An Khánh

Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.

Xã Dương Hòa

Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Xã Sơn Đồng

Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Hà Nội: Chung cư tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà thiết lập mặt bằng giá mới GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục "nóng".