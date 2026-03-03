Trải nghiệm xe số 110cc của Honda trang bị đẳng cấp hơn Future, Wave Alpha, phanh CBS có giá bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Xe số 110cc của Honda trang bị đẳng cấp hơn Future, Wave Alpha, phanh CBS

All New Honda Wave 110 tại thị trường Lào.

Cách đây ít ngày, NCX Honda đã chính thức ra mắt All New Honda Wave 110 tại thị trường Lào.

Trong đó, Wave 110 vành nan có 3 màu gồm Xanh dương, Đen và Bạc. Wave 110 vành đúc cũng có 3 màu Đỏ, Xanh dương và Bạc.

Điểm thay đổi nổi bật nhất trên phiên bản 2026 là việc trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS (Combined Brake System) – công nghệ an toàn vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe phân khối lớn – giúp phân bổ lực phanh trước và sau hiệu quả hơn, mang lại cảm giác phanh ổn định và rút ngắn quãng đường phanh ngay cả trong những tình huống khẩn cấp.





Honda còn bổ sung hàng loạt tiện ích đáp ứng lối sống của người trẻ như cổng sạc USB Type-C đặt ở bảng điều khiển phía trước

Bên cạnh đó, Honda còn bổ sung hàng loạt tiện ích đáp ứng lối sống của người trẻ như cổng sạc USB Type-C đặt ở bảng điều khiển phía trước, hệ thống đèn LED toàn xe với thiết kế mới giúp tăng khả năng quan sát và vẻ ngoài thể thao, mặt đồng hồ hiển thị mới dễ đọc trong mọi điều kiện ánh sáng, cùng móc treo đồ thiết kế lại cho khả năng chịu tải và tính tiện dụng cao hơn.

All New Honda Wave 110 (2026) tiếp tục sử dụng động cơ Honda Smart Engine 110cc

Về vận hành, All New Honda Wave 110 (2026) tiếp tục sử dụng động cơ Honda Smart Engine 110cc nổi tiếng về độ bền và dễ bảo dưỡng, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI được tinh chỉnh mới để hoạt động mượt mà cùng hộp số tròn 4 cấp, mang lại mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng lên tới 71,4 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC, thuộc nhóm hàng đầu trong phân khúc xe gia đình hiện nay.

Honda cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh dòng xe phổ thông quen thuộc

Với lần nâng cấp này, Honda cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh dòng xe phổ thông quen thuộc, biến Wave 110 trở thành một mẫu xe toàn diện hơn về thiết kế, an toàn và công nghệ, trong khi mức giá vẫn dễ tiếp cận.

Giá xe số 110cc New Honda Wave 110

Theo ghi nhận, Honda Wave 110 2026 đã có mặt tại đại lý và được mở bán với 2 phiên bản vành nan và vành đúc cùng mức giá dao động từ 45.060.000 KIP - 46.850.000 KIP (khoảng 58 - 60 triệu đồng). Đây cũng là một trong những mẫu xe máy Honda rẻ nhất tại Lào.

Đối với những ai đang tìm kiếm một chiếc xe tiết kiệm, bền bỉ và đáng giá trong năm nay, All New Honda Wave 110 (2026) rõ ràng là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

