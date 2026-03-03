Trải nghiệm xe số 110cc của Honda trang bị đẳng cấp hơn Future, Wave Alpha, phanh CBS có giá bao nhiêu?
GĐXH - Xe số 110cc hoàn toàn mới của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá hấp dẫn, thiết kế đẹp lấn át Wave Alpha và RSX.
Xe số 110cc của Honda trang bị đẳng cấp hơn Future, Wave Alpha, phanh CBS
Cách đây ít ngày, NCX Honda đã chính thức ra mắt All New Honda Wave 110 tại thị trường Lào.
Trong đó, Wave 110 vành nan có 3 màu gồm Xanh dương, Đen và Bạc. Wave 110 vành đúc cũng có 3 màu Đỏ, Xanh dương và Bạc.
Điểm thay đổi nổi bật nhất trên phiên bản 2026 là việc trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS (Combined Brake System) – công nghệ an toàn vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe phân khối lớn – giúp phân bổ lực phanh trước và sau hiệu quả hơn, mang lại cảm giác phanh ổn định và rút ngắn quãng đường phanh ngay cả trong những tình huống khẩn cấp.
Bên cạnh đó, Honda còn bổ sung hàng loạt tiện ích đáp ứng lối sống của người trẻ như cổng sạc USB Type-C đặt ở bảng điều khiển phía trước, hệ thống đèn LED toàn xe với thiết kế mới giúp tăng khả năng quan sát và vẻ ngoài thể thao, mặt đồng hồ hiển thị mới dễ đọc trong mọi điều kiện ánh sáng, cùng móc treo đồ thiết kế lại cho khả năng chịu tải và tính tiện dụng cao hơn.
Về vận hành, All New Honda Wave 110 (2026) tiếp tục sử dụng động cơ Honda Smart Engine 110cc nổi tiếng về độ bền và dễ bảo dưỡng, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI được tinh chỉnh mới để hoạt động mượt mà cùng hộp số tròn 4 cấp, mang lại mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng lên tới 71,4 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC, thuộc nhóm hàng đầu trong phân khúc xe gia đình hiện nay.
Với lần nâng cấp này, Honda cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh dòng xe phổ thông quen thuộc, biến Wave 110 trở thành một mẫu xe toàn diện hơn về thiết kế, an toàn và công nghệ, trong khi mức giá vẫn dễ tiếp cận.
Giá xe số 110cc New Honda Wave 110
Theo ghi nhận, Honda Wave 110 2026 đã có mặt tại đại lý và được mở bán với 2 phiên bản vành nan và vành đúc cùng mức giá dao động từ 45.060.000 KIP - 46.850.000 KIP (khoảng 58 - 60 triệu đồng). Đây cũng là một trong những mẫu xe máy Honda rẻ nhất tại Lào.
Đối với những ai đang tìm kiếm một chiếc xe tiết kiệm, bền bỉ và đáng giá trong năm nay, All New Honda Wave 110 (2026) rõ ràng là lựa chọn rất đáng cân nhắc.
Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ
Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.
Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng
Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.
Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.
Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng
Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.
Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng
Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.
Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.
Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu
Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.
Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.
Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng
Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.
Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.
Giá xe Honda Future 125 FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, khách chọn thay thế Wave Alpha và RSXGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Future 125 FI 2026 mới nhất tại đại lý đang vô cùng hấp dẫn, rẻ nhất từ trước tới nay trong dòng xe máy Honda.
Giá bạc hôm nay (2/3): Xung đột Trung Đông leo thang, thị trường bạc chính thức phi mã lên vùng 100 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 2/3 ghi nhận phiên tăng giá mạnh mẽ khi biên độ dao động lên tới khoảng 3 triệu đồng/kg chỉ trong một ngày giao dịch. Theo đó, giá bác ra nâng từ vùng 95 triệu đồng/kg, lên mốc 98 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi chạm ngưỡng 100 triệu đồng/kg.
Cận ngày 8/3, thị trường quà tặng 'nguội lạnh', thời trang giảm 70% vẫn vắng kháchGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Sau Tết Nguyên đán, dù các cửa hàng thời trang đều treo biển khuyến mại sâu đến 70% với đa dạng mặt hàng nhưng vẫn lác đác khách hàng tìm mua.
Lãi suất tiết kiệm 13 tháng lập đỉnh 9%: Sốc số tiền lãi nhận được khi gửi 500 triệu đồngGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 9%/năm.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ DừaGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá cho thuê nhà tập thể tại quận Đống Đa (Hà Nội) đang nhích lên nhưng vẫn giữ được mức hợp lý, trở thành lựa chọn sáng giá với người thu nhập trung bình, sinh viên, người lao động muốn sống gần trung tâm nhưng không muốn chi quá nhiều.
Hatchback cỡ nhỏ giá 185 triệu đồng thiết kế trẻ trung, trang bị đẳng cấp, camera toàn cảnh 540 độ rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH khách Việt nhìn sẽ mêGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hatchback gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa mức giá dễ tiếp cận, thiết kế hiện đại và mô hình sở hữu linh hoạt.
Giá iPhone 14 mới nhất giảm cực mạnh, xứng danh iPhone xịn rẻ nhất Việt Nam, thích hợp làm quà 8/3 cho chị emGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - GIá iPhone 14 vẫn đang sẵn hàng tại Việt Nam với tư cách là iPhone mới rẻ nhất.
Giá vàng hôm nay 2/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và nhẫn SJC tiếp tục điều chỉnh lên gần 189 triệu đồng/lượng (tăng 1,6 triệu đồng/lượng).
Trải nghiệm xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, tải trọng lớn, pin khỏe, tốc độ cao, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng gây chú ý với tốc độ 55 km/h, đi 80–85 km mỗi lần sạc, thiết kế gọn nhẹ, phù hợp học sinh và đô thị.
Xe ga 125cc giá 21,9 triệu đồng của Honda thiết kế chất hơn cả SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 21,9 triệu đồng, đẹp lấn át Vision và SH Mode.
Xe ga 125cc giá 21,9 triệu đồng của Honda thiết kế chất hơn cả SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 21,9 triệu đồng, đẹp lấn át Vision và SH Mode.