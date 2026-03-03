Mới nhất
Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Thứ ba, 13:16 03/03/2026
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Sau Tết, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 3 phường mới thuộc quận Hai Bà Trưng cũ

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán  đất ở tại khu vực 3 phường mới tại quận Hai Bà Trưng cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.

Đơn cử có thể kể một lô đất rộng 400m2, mặt tiền 15m, nằm trên mặt phố Lê Quý Đôn, phường Hai Bà Trưng (tức phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 256 tỷ đồng, tương đương 662,5 triệu đồng/m2.

Mảnh đất vuông vắn,  sổ đỏ chính chủ, rộng 139m2, mặt tiền 9m, tại phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, hiện đang được rao bán với giá 56 tỷ đồng, tương đương 402,88 triệu đồng/m2.

Tại phố Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, một lô đất rộng 215m2, mặt tiền 10,9m hiện đang được rao bán với giá 112 tỷ đồng, tương đương 520,93 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 3 phường mới được sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 170 đến gần 700 triệu đồng/m2. Dù mặt bằng giá cao, tuy nhiên quỹ đất ở trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy hiện nay không còn nhiều.

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

1. Phường Hai Bà Trưng 

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

2. Phường Vĩnh Tuy 

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

3. Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026 - Ảnh 1.Hà Nội: Toàn cảnh nhà hàng quy mô 'khủng' ngang nhiên vi phạm trên 'đất vàng' quận Hai Bà Trưng

GĐXH - Công trình xây dựng có quy mô hàng trăm m2 tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) dù có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn đang được chủ đầu tư cải tạo rầm rộ, đưa vào hoạt động kinh doanh nhà hàng...

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026 - Ảnh 2.Hà Nội: Hiện trạng công trình xây dựng không phép ngang nhiên mọc trên 'đất vàng' quận Hai Bà Trưng

GĐXH - Có quy mô cả ngàn m2, tổ hợp công trình nhà hàng trên khu "đất vàng" tại ngõ 122 phố Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) dù được xác định có vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích, vậy nhưng đến nay vẫn đang được chủ đầu tư xây dựng rầm rộ, chuẩn bị đưa vào hoạt động...

Tòa soạn Quảng cáo
Top