Giá xe máy điện Honda giảm sốc chỉ từ 17 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, rẻ hơn cả Wave Alpha, cơ hội hiếm có cho người mua
GĐXH - Giá xe máy điện của Honda đang được đại lý áp dụng ưu đãi giảm lên đến hơn 5 triệu đồng, nhằm tạo sức hút với khách mua.
Giá xe máy điện Honda giảm sốc
Mới đây, Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tiền mặt trị giá 5 triệu đồng dành cho khách mua mẫu xe máy điện ICON e:, áp dụng trong giai đoạn từ 17/2 đến 31/3. Theo đó, giá niêm yết 26,9 triệu đồng (chưa gồm pin) được điều chỉnh xuống còn 21,9 triệu đồng. Tuy nhiên, tại nhiều đại lý, mức giá thực tế còn được giảm sâu hơn.
Khảo sát tại một số đại lý ở Hà Nội, Honda ICON e: tiếp tục được ưu đãi thêm 5 triệu đồng, đưa giá bán xuống chỉ còn 16,9 triệu đồng. Đây cũng là mức 'giá đáy' từng được ghi nhận đối với mẫu xe điện này hồi cuối năm 2025, khi hãng và hệ thống đại lý áo dụng chương trình khuyến mãi tương tự.
Trong khi đó, tại một đại lý khác ở khu vực miền Bắc, nhân viên tư vấn cho biết ICON e: đang được chào bán với giá 26 triệu đồng, đã bao gồm pin trị giá 9,8 triệu đồng. Đối với những khách hàng không lựa chọn mua đứt mà chọn hình thức thuê pin, mức chi phí cần chi trả là 350.000 đồng mỗi tháng.
Với mức giá thực tế khởi điểm chỉ khoảng 17 triệu ở thời điểm hiện tại, mẫu xe máy điện của Honda hiện đang rẻ hơn mẫu xe máy số Wave Alpha (giá niêm yết từ 17,8 triệu đồng).
Đánh giá xe máy điện Honda ICON e:
Về thông số kỹ thuật, mẫu xe máy điện Honda ICON e: được trang bị động cơ điện công suất 1.5 kW, cho tốc độ tối đa theo giới hạn là 49 km/h, đáp ứng điều kiện không cần bằng lái A1. Xe sử dụng pin Lithium-ion 30,6 Ah đạt chuẩn chống nước IP67 và có thể tháo rời để sạc. Pin cho tầm hoạt động khoảng 50-71 km cho một lần sạc đầy trong khoảng 7,5 đến 8 giờ.
Xe có kích thước tổng thể là 1.796 x 680 x 1.085 mm, trọng lượng nhẹ 89 kg, cùng cốp xe dung tích 26 lít và hệ thống phanh kết hợp CBS.
Xe máy điện nhỏ gọn, giá rẻ đáng để tham khảo
Mua xe máy điện ngân sách dưới 20 triệu đồng, khách hàng Việt đã có khá nhiều sự lựa chọn xe máy điện đa dạng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.
Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng
Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.
Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.
