Thị trường sản phẩm chăm sóc nhu cầu tế nhị của người cao tuổi âm thầm tăng trưởng mạnh

Không còn né tránh, người cao tuổi ngày nay chủ động tìm kiếm giải pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm nâng cao chất lượng sống.

Già hóa dân số thúc đẩy thị trường người cao tuổi

Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa nhanh tại châu Á. Khi tuổi thọ tăng lên, các vấn đề sinh lý như tiểu đêm ở người già, mất ngủ người cao tuổi, khô da, tụt nướu răng, hay đau đầu khi ngủ dậy trở nên phổ biến hơn.

Theo các chuyên gia, đây không chỉ là biểu hiện của lão hóa tự nhiên mà còn là động lực hình thành thị trường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với nhiều sản phẩm chuyên biệt.

Những phân khúc sản phẩm cho người già đang tăng trưởng

1. Sản phẩm hỗ trợ tiểu đêm và kiểm soát bàng quang

Tình trạng tiểu đêm nhiều lần khiến giấc ngủ bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch và tinh thần. Điều này làm gia tăng nhu cầu đối với: Tã người lớn cao cấp; Miếng lót thấm hút ban đêm; Thực phẩm chức năng hỗ trợ bàng quang; Trà thảo mộc cải thiện giấc ngủ.

Thị trường tã người lớn và sản phẩm thấm hút được dự báo tiếp tục mở rộng, đặc biệt trên kênh thương mại điện tử như Shoppe, Lazada, TikTok, Zalo... nhờ yếu tố kín đáo và tiện lợi.

Vấn đề tiểu đêm khiến người già mất ngủ, có sản phẩm hỗ trợ sẽ giúp người cao tuổi giải tỏa tâm lý yên tâm ngủ ngon.

2. Sản phẩm hỗ trợ mất ngủ người cao tuổi

Mất ngủ ở người cao tuổi là từ khóa có lượng tìm kiếm cao trong nhiều năm gần đây. Các sản phẩm được ưa chuộng gồm: Viên uống hỗ trợ ngủ tự nhiên; Máy tạo ẩm giảm khô họng; Đệm và gối công thái học; Thiết bị theo dõi giấc ngủ...

Người tiêu dùng lớn tuổi ngày càng quan tâm đến giải pháp không dùng thuốc hoặc ít tác dụng phụ.

3. Chăm sóc da và dị ứng ở người già

Da người cao tuổi dễ bị khô, kích ứng với xà phòng hoặc mỹ phẩm thông thường. Vì vậy, nhu cầu về: Sữa tắm không xà phòng; Kem dưỡng ẩm cho da khô người già; Mỹ phẩm dịu nhẹ, ít hương liệu; Sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm đang gia tăng mạnh.

Xu hướng này kéo theo sự phát triển của dòng mỹ phẩm chuyên biệt cho người lớn tuổi và sản phẩm có chứng nhận an toàn da liễu.

4. Thực phẩm chức năng cho người già

Từ khóa thực phẩm chức năng cho người già luôn nằm trong nhóm tìm kiếm phổ biến. Các nhóm sản phẩm được quan tâm nhiều gồm: Bổ sung canxi, vitamin D (phòng loãng xương); Omega-3 (hỗ trợ tim mạch và thị lực); Collagen và dưỡng chất cho khớp; Protein duy trì khối cơ...

Sự gia tăng thu nhập và nhận thức sức khỏe giúp phân khúc này tăng trưởng bền vững.

5. Thiết bị hỗ trợ giác quan và vận động

Có sản phẩm hỗ trợẽ giúp người cao tuổi vận động dễ dàng hơn.

Suy giảm thính lực nhẹ, nhìn mờ, đau khớp… thúc đẩy thị trường: Máy trợ thính mini; Kính lão đa tròng; Ghế massage tại nhà; Thiết bị tập thể dục nhẹ cho người cao tuổi...

Đây là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao và nhu cầu lặp lại ổn định.

Hành vi tiêu dùng của người cao tuổi thay đổi ra sao?

Khác với trước đây, người cao tuổi hiện nay đã chủ động tìm kiếm thông tin qua Google và mạng xã hội; ưu tiên sản phẩm có tư vấn y khoa; Quan tâm đến thương hiệu uy tín, nguồn gốc rõ ràng; Sẵn sàng chi tiêu nếu cải thiện chất lượng sống...

Thương mại điện tử và giao hàng kín đáo góp phần giúp các sản phẩm nhạy cảm như tã người lớn, thực phẩm hỗ trợ sinh lý hay sản phẩm điều trị tiểu đêm tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn.

Cơ hội cho doanh nghiệp trong thị trường người cao tuổi

Để khai thác hiệu quả thị trường người cao tuổi, doanh nghiệp cần phát triển sản phẩm chuyên biệt, dễ sử dụng. Tối ưu nội dung SEO với các từ khóa như "chăm sóc sức khỏe người cao tuổi", "sản phẩm cho người già", "tiểu đêm ở người già", "mất ngủ người cao tuổi"; Xây dựng thông điệp nhân văn, không gây mặc cảm tuổi tác; Kết hợp chuyên gia y tế trong truyền thông...

Sự gia tăng của già hóa dân số Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ thị trường sản phẩm cho người cao tuổi, đặc biệt là các nhu cầu tế nhị liên quan đến giấc ngủ, bài tiết, da và giác quan. Đây không còn là thị trường ngách mà đang trở thành phân khúc chiến lược của ngành hàng chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh người tiêu dùng lớn tuổi ngày càng chủ động và sẵn sàng chi trả cho chất lượng sống, doanh nghiệp nào hiểu đúng nhu cầu và tối ưu chiến lược SEO sẽ có lợi thế cạnh tranh dài hạn.