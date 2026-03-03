Giá bạc hôm nay (3/3): Sau 'cú' rơi tự do gần 13 triệu đồng/kg trong sáng nay, lực bắt đáy bất ngờ xuất hiện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá bạc hôm nay (2/3): Xung đột Trung Đông leo thang, thị trường bạc chính thức phi mã lên vùng 100 triệu đồng/kg GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 2/3 ghi nhận phiên tăng giá mạnh mẽ khi biên độ dao động lên tới khoảng 3 triệu đồng/kg chỉ trong một ngày giao dịch. Theo đó, giá bác ra nâng từ vùng 95 triệu đồng/kg, lên mốc 98 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi chạm ngưỡng 100 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có sự biến động mạnh mẽ ngay khi mở phiên. Theo đó, nếu phiên ngày 2/3, giá bạc trong nước tăng trưởng mạnh, giao dịch luôn ở vùng 98 đến 100 triệu đồng/kg thì hôm nay, giá giảm sâu ngay khi mở phiên.

Cụ thể, ngay khi mở phiên giao dịch sáng nay, hệ thống Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 94 triệu đồng/kg, giảm mạnh tới 4 triệu đồng/kg so với mức 98 triệu đồng/kg của phiên ngày 2/3.

Trong các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra tiếp tục lao dốc, có thời điểm lùi sâu về vùng 86 triệu đồng/kg vào giữa trưa. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng xuất hiện, kéo giá phục hồi trở lại quanh mốc 89 triệu đồng/kg chỉ ít phút sau đó.

Giá bạc thế giới bất ngờ giảm mạnh tại nhịp điều chỉnh lúc 13h30, tuy nhiên, lực bắt đáy bất ngờ xuất hiện ngay sau đó, đưa giá bạc từ vùng 83 USD/oz lên vùng 87 USD/oz.

Như vậy, so với vùng giá "đỉnh" của phiên ngày 2/3, giá bán ra của Phú Quý có thời điểm giảm đến khoảng 12 triệu đồng/kg.

Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá mở phiên ở vùng 92,8 triệu đồng/kg, mức giảm tương đương là 164.000 đồng/lượng và mức giảm thấp nhất đến 86 triệu đồng/kg đã xảy ra vào trưa nay.

Đến nay, qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của Ancarat đã phục hồi về vùng 88 triệu đồng/kg.

Cùng xu hướng, Sacombank-SBJ mở phiên ở vùng giá mới 96 triệu đồng/kg, thấp hơn 4 triệu đồng so với phiên ngày 2/3. Đến nhịp điều chỉnh lúc 14h28 phút, giá bán ra của Sacombank-SBJ đã lùi về vùng 91,6 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 87.1 USD/oz. Mức giảm này đã phản ánh rõ nét áp lực điều chỉnh chung của kim loại quý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động bởi địa chính trị.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại nhịp điều chỉnh chiều nay.

Bảng giá bạc của Ancarat tại nhịp điều chỉnh chiều nay.