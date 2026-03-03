Giá bạc hôm nay (3/3): Sau 'cú' rơi tự do gần 13 triệu đồng/kg trong sáng nay, lực bắt đáy bất ngờ xuất hiện
GĐXH - Nếu phiên trước đó, giá bạc trong nước bán ra ở vùng 98 - 100 triệu đồng/kg thì giá bạc hôm nay (3/3) bất ngờ giảm mạnh, có thời điểm giá bán ra lùi về 86 triệu đồng/kg trước khi xuất hiện lực bắt đáy kéo hồi nhẹ vào chiều nay.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có sự biến động mạnh mẽ ngay khi mở phiên. Theo đó, nếu phiên ngày 2/3, giá bạc trong nước tăng trưởng mạnh, giao dịch luôn ở vùng 98 đến 100 triệu đồng/kg thì hôm nay, giá giảm sâu ngay khi mở phiên.
Cụ thể, ngay khi mở phiên giao dịch sáng nay, hệ thống Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 94 triệu đồng/kg, giảm mạnh tới 4 triệu đồng/kg so với mức 98 triệu đồng/kg của phiên ngày 2/3.
Trong các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra tiếp tục lao dốc, có thời điểm lùi sâu về vùng 86 triệu đồng/kg vào giữa trưa. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng xuất hiện, kéo giá phục hồi trở lại quanh mốc 89 triệu đồng/kg chỉ ít phút sau đó.
Như vậy, so với vùng giá "đỉnh" của phiên ngày 2/3, giá bán ra của Phú Quý có thời điểm giảm đến khoảng 12 triệu đồng/kg.
Hệ thống Ancarat cũng tương tự khi giá mở phiên ở vùng 92,8 triệu đồng/kg, mức giảm tương đương là 164.000 đồng/lượng và mức giảm thấp nhất đến 86 triệu đồng/kg đã xảy ra vào trưa nay.
Đến nay, qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra của Ancarat đã phục hồi về vùng 88 triệu đồng/kg.
Cùng xu hướng, Sacombank-SBJ mở phiên ở vùng giá mới 96 triệu đồng/kg, thấp hơn 4 triệu đồng so với phiên ngày 2/3. Đến nhịp điều chỉnh lúc 14h28 phút, giá bán ra của Sacombank-SBJ đã lùi về vùng 91,6 triệu đồng/kg.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 87.1 USD/oz. Mức giảm này đã phản ánh rõ nét áp lực điều chỉnh chung của kim loại quý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động bởi địa chính trị.
