Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng, rời mốc 190 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Sáng nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm mạnh về mức 186,4-189,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với đóng cửa hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 186,1-189,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 186,4-189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng thế giới sáng nay đi lên sau khi giảm mạnh vào tối qua. Lúc 8h33' ngày 3/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.377 USD/ounce, tăng 55 USD so với đêm qua.
Phiên giao dịch ngày 2/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 187,9–190,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt tuần trước.
Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 186,4–189,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với mức chốt tuần qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 187,9–190,9 triệu đồng/lượng, tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với mức chốt tuần trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 187,9–190,9 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt tuần qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng 3/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 171,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Mở cửa phiên giao dịch 2/3 trên thị trường Mỹ (đêm 2/3 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng vọt hơn 130 USD (+2,5%) lên trên ngưỡng 5.410 USD/ounce, rồi nhanh chóng rớt về ngưỡng 5.380 USD/ounce, trước khi trở lại ngưỡng 5.400 USD/ounce.
Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, vàng thế giới cắm đầu đi xuống, bốc hơi cả trăm USD.
Lúc 23h, giá vàng thế giới ở mức 5.322 USD/ounce, cách xa mức đỉnh cao thiết lập lúc đầu phiên.
