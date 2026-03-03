Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng SJC, vàng nhẫn giảm sau tăng sốc.

Sáng nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm mạnh về mức 186,4-189,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với đóng cửa hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 186,1-189,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 186,4-189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới sáng nay đi lên sau khi giảm mạnh vào tối qua. Lúc 8h33' ngày 3/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.377 USD/ounce, tăng 55 USD so với đêm qua.

Phiên giao dịch ngày 2/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 187,9–190,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 186,4–189,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 187,9–190,9 triệu đồng/lượng, tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với mức chốt tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 187,9–190,9 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 3/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 171,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Mở cửa phiên giao dịch 2/3 trên thị trường Mỹ (đêm 2/3 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng vọt hơn 130 USD (+2,5%) lên trên ngưỡng 5.410 USD/ounce, rồi nhanh chóng rớt về ngưỡng 5.380 USD/ounce, trước khi trở lại ngưỡng 5.400 USD/ounce.

Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, vàng thế giới cắm đầu đi xuống, bốc hơi cả trăm USD.

Lúc 23h, giá vàng thế giới ở mức 5.322 USD/ounce, cách xa mức đỉnh cao thiết lập lúc đầu phiên.