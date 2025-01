Giá trị dinh dưỡng của chiếc bánh chưng ngày Tết

Bánh chưng thường được làm từ những nguyên liệu được tuyển chọn kỹ càng, vừa chất lượng lại vừa có giá trị dinh dưỡng cao. Gạo để gói bánh chưng thường là gạo nếp mùa, gạo vụ mùa có hạt to, tròn, do thu hoạch dịp gần Tết nên sẽ thơm dẻo hơn các vụ khác. Đỗ xanh chọn loại đỗ tiêu, hạt nhỏ, ruột vàng thì sẽ thơm ngon hơn. Nhân thịt lợn thì chọn loại thịt ba chỉ hoặc thịt vai sấn ướp với nước mắm ngon, tiêu bắc. Lá dong phải chọn lá dong bánh tẻ, lá to, đều, khổ rộng vừa phải. Lạt buộc cũng chọn loại lạt giang bánh tẻ, chẻ mỏng, rất mềm và dẻo dai.

Sau khi sơ chế nguyên liệu, bánh được gói vuông vắn bằng lá dong, sau đó đem luộc trong khoảng 8-12 giờ cho đến khi bánh chín. Thành phẩm bánh chưng rền dẻo, thơm mùi nếp, đậu xanh bùi mềm, béo ngậy vị thịt, thơm nồng vị tiêu và có màu xanh đẹp mắt của lá dong.

Theo y học cổ truyền, tất cả các thành phần tạo nên chiếc bánh chưng đều là những vị thuốc dân gian, rất gần gũi với cuộc sống đời thường.

Bánh chưng có đầy đủ 4 nhóm thực phẩm và rất giàu dinh dưỡng.

Sự kết hợp dẻo thơm của gạo nếp, vị ngọt bùi của đậu xanh quyện với vị béo ngậy của thịt mỡ, vị cay nhẹ của tiêu sẽ khiến hương vị Tết thêm trọn vẹn, đầy đủ và sung túc. Các gia đình sẽ chọn những chiếc bánh đẹp nhất để dâng lên ban thờ gia tiên và bày luôn trong những ngày Tết. Đây cũng là cách thể hiện lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên, lòng biết ơn với trời đất, thần linh đã phù hộ gia chủ có những vụ mùa bội thu.