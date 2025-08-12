5 điểm chung ở những người đàn ông có tuổi thọ ngắn: Hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 điều

Một người đàn ông 48 tuổi đến bệnh viện khám vì đau ở vùng gan, và nhanh chóng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Nguyên nhân được các bác sĩ chỉ ra là từ khi còn trẻ, ông đã được chẩn đoán mắc viêm gan B nhưng lại chủ quan, nghĩ rằng mình chỉ là người lành mang virus viêm gan B. Thời gian trôi qua, ông không điều trị dứt điểm, dẫn đến bệnh viêm gan B tiến triển thành ung thư gan.

Ngoài ra, bệnh nhân còn có thói quen hút thuốc và uống rượu bia trong thời gian dài. Những thói quen này cũng là nguyên nhân gây tổn thương gan nghiêm trọng. Cả thuốc lá và rượu bia đều được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là các chất gây ung thư rõ ràng. Việc hút thuốc và uống rượu bia trong thời gian dài dễ dẫn đến nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư gan.

Một trong những nguyên nhân cực kì quan trọng làm suy giảm chất lượng cuộc sống và rút ngắn tuổi thọ của nam giới là mắc phải nhiều bệnh mãn tính khác nhau. Ảnh minh họa

Các bác sĩ cảnh báo, một trong những nguyên nhân cực kì quan trọng làm suy giảm chất lượng cuộc sống và rút ngắn tuổi thọ của nam giới là mắc phải nhiều bệnh mãn tính khác nhau như ung thư, cao huyết áp, bệnh mạch vành, tiểu đường tuýp 2, suy thận, xơ gan, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính... Những căn bệnh này chính là rào cản lớn nhất trên con đường đi đến sự trường thọ.

Nhiều người không biết rằng, những căn bệnh này thường có liên quan đến các thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh trong thời gian dài. Các bác sĩ đã chỉ ra 5 "điểm chung" ở những người đàn ông có tuổi thọ ngắn. Hi vọng bạn không mắc phải dù chỉ một điều.

1. Sợ đi khám bệnh khi có dấu hiệu bất thường

Rất nhiều người đàn ông có thói quen này: dù cảm thấy không khỏe, họ vẫn không muốn đến bệnh viện để được khám và chẩn đoán. Họ chủ quan, cảm thấy cơ thể không có bệnh gì nghiêm trọng, tại sao lại phải đi khám bác sĩ? Thậm chí có người còn cho rằng đi khám bệnh là một điều xui xẻo.

Một số người, dù cơ thể đã phát ra tín hiệu cảnh báo trong một thời gian dài, nhưng họ lại lần lữa, chần chừ. Đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, cơ thể suy nhược nặng, họ mới chịu đến bệnh viện kiểm tra thì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Bệnh nhỏ chớ nên xem thường, nếu không nó rất dễ phát triển thành bệnh lớn.

Nam giới thường có xu hướng ngại đi khám bệnh. Ảnh BV

2. Thường xuyên hút thuốc lá

Nếu quan sát những người hút thuốc xung quanh, bạn sẽ thấy hầu hết đều là nam giới. Một báo cáo khảo sát về thuốc lá ở người trưởng thành do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố cho thấy, nam giới chiếm tới 52,1% trong tổng số người hút thuốc ở Trung Quốc, tức là cứ hai người đàn ông lại có một người hút thuốc.

Đừng xem nhẹ tác hại của việc hút thuốc lá lâu dài. Nó gây nguy hiểm rất lớn cho sức khỏe. Trong thuốc lá có chứa nicotine, hắc ín, benzopyrene, nitrosamine và các chất độc hại khác. Đây chính là nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh về phổi, trong đó có ung thư phổi. Trong các bệnh ung thư ở nam giới, ung thư phổi luôn đứng đầu về cả tỉ lệ mắc và tỉ lệ tử vong. Hút thuốc lá lâu năm chắc chắn là một trong những yếu tố quan trọng nhất gây ra căn bệnh này.

3. Lười vận động

Sự khác biệt giữa những người đàn ông là rất lớn. Có người chỉ mới ba bốn mươi tuổi đã bụng phệ, thân hình xồ xề. Việc thân hình thay đổi chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là béo phì sẽ làm tăng nguy cơ mắc một loạt các bệnh khác.

Một số người đàn ông dù đã sáu bảy mươi tuổi nhưng vẫn có một thân hình rất cân đối. Lí do rất đơn giản: họ kiên trì tập thể dục trong thời gian dài. Những người sống có kỉ luật thường trông trẻ hơn và sống thọ hơn.

Lười vận động là một trong những nguyên nhân giảm tuổi thọ ở nam giới. Ảnh minh họa

4. Ngủ không đủ giấc

Trong số những người bị mất ngủ, có phải bạn cũng là một trong số đó không? Một người bình thường cần ngủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm. Nếu ngủ dưới 6 tiếng, có thể coi là thiếu ngủ. Khi một người thiếu ngủ trong một thời gian dài, họ rất dễ bị suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn nội tiết, béo phì và nhiều vấn đề khác.

5. Thích uống rượu bia

Nếu nam giới không bỏ rượu, lâu dần sớm muộn cũng sẽ mắc các bệnh nghiêm trọng liên quan đến rượu. Rượu có thể gây hại cho não, tim, gan, tuyến tụy, dạ dày và các bộ phận khác. Một khi đã bị tổn thương, chúng thường rất khó phục hồi.