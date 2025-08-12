Hạ đường huyết nguy hiểm hơn nhiều so với bạn nghĩ: Có 1 trong 6 dấu hiệu này tuyệt đối không chủ quan

Hạ đường huyết khi nào nguy hiểm?





Theo các chuyên gia y tế, hạ đường huyết đột ngột nguy hiểm hơn rất nhiều so với tăng đường huyết, nhất là đối với bệnh nhân đái tháo đường. Đặc biệt, nếu hạ đường huyết xảy ra ban đêm, ở người già, nếu không phát hiện được để xử trí ngay để lại nhiều biến chứng khó lượng.

Thực tế, não bộ con người chỉ sử dụng duy nhất nguồn năng lượng do đường glucose tạo ra. Do đó, khi hạ đường huyết sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh, ảnh hưởng tri giác và gây tổn thương đến não bộ.

Hạ đường huyết còn có thể gây hôn mê, co giật. Đây là các yếu tố làm tăng nguy có tổn thương đến sức khỏe, gián tiếp ảnh hưởng đến người bệnh và thậm chí có thể gây tử vong.

Dấu hiệu cảnh báo hạ đường huyết, tuyệt đối không bỏ qua



