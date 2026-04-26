Bất ngờ trước giá toà chung cư mini tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa, Hà Nội

Chủ nhật, 10:01 26/04/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhiều toà chung cư mini trên trục đường Đê La Thành, phường Đống Đa đang có giá khá cao.

Sau quá trình giải phóng mặt bằng quy mô lớn, tuyến Đê La Thành đoạn từ Cầu Giấy đến Voi Phục đang khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Những dãy nhà san sát, cửa hàng chen chúc từng bám mặt đường dần nhường chỗ cho một không gian rộng mở, thông thoáng hơn, hé lộ hình hài của tuyến Vành đai 1 hiện đại giữa lòng Hà Nội. Sự thay đổi không chỉ giúp giảm áp lực giao thông nội đô mà còn mở ra cơ hội lớn cho chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại dịch vụ và thiết lập một mặt bằng giá bất động sản mới cho toàn khu vực. 

Điều đáng chú ý dù tuyến đường này còn đang trong quá trình thi công, giá nhà đất nằm trên trục đường này cũng đã tăng cao.

Ghi nhận tại thời điểm tháng 4/2026, giá nhà nói chung, giá toà căn hộ chung cư mini nằm trên trục đường này cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Cụ thể, khảo sát trên sàn batdongsan.com.vn, toà chung cư mini thiết kế 8 tầng, rộng 59m2, có tổng cộng 14 phòng chung cư mini khép kín nằm trên đường Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá 18,5 tỷ đồng, tương đương 313,56 triệu đồng/m2.

Hay như căn nhà thiết kế 7 tầng, rộng 35m2, bao gồm 5 phòng ngủ khép kín nằm trên mặt phố Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá trên 12 tỷ đồng, tương đương 342,86 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng/m2 đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ. Những căn nhà mặt phố giá bán tăng cao, chạm ngưỡng hơn 800 triệu đồng/m2, đặc biệt giá của các toà chung cư mini tại trục đường này cũng vượt mốc 300 triệu đồng/m2. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia bất động sản, sau khi tuyến đường Đê La Thành được chính thức đưa vào hoạt động, giá nhà đất tại khu vực này còn tăng cao.

Hà Nội: Giá nhà đất tuyến đường vành đai 1, khu vực đường Đê La Thành năm 2026

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ.

Hà Nội: Toà chung cư mini tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được nhiều nhà đầu tư săn đón tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay, tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

GĐXH - Xe ga giá rẻ mới không chỉ cạnh tranh doanh số trực tiếp với Honda Vision, mà thậm chí còn có thể 'thế chân' SH Mode.

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà mặt phố trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ.

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 25/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều, giá bán ra ghi nhận sáng nay có sự tăng trưởng trở lại, dao động quang vùng 78 triệu đồng/kg.

GĐXH - Xe ga 125cc mới cực chất của Yamaha phong cách cổ điển, bổ sung công nghệ có thể cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision.

GĐXH - Theo giới phân tích, dù giá tương đối ổn định, vàng vẫn tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa trong một hệ thống tài chính ngày càng chịu nhiều áp lực.

GĐXH - Xe máy điện có thiết kế tân cổ điển, động cơ 1.450W, đi 80 km/lần sạc, phù hợp học sinh – sinh viên.

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ.

GĐXH - Lãi suất Agribank đối với khách hàng cá nhân đang niêm yết ở mức 0,2-6%/năm.

GĐXH - SUV hạng C hybrid giá rẻ với phạm vi di chuyển hơn 2.100 km, sẵn sàng 'cạnh tranh sòng phẳng' với Mazda Cx-5.

GĐXH - Xe máy điện có thiết kế tân cổ điển, động cơ 1.450W, đi 80 km/lần sạc, phù hợp học sinh – sinh viên.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
