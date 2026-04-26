Bất ngờ trước giá toà chung cư mini tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa, Hà Nội
GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhiều toà chung cư mini trên trục đường Đê La Thành, phường Đống Đa đang có giá khá cao.
Sau quá trình giải phóng mặt bằng quy mô lớn, tuyến Đê La Thành đoạn từ Cầu Giấy đến Voi Phục đang khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Những dãy nhà san sát, cửa hàng chen chúc từng bám mặt đường dần nhường chỗ cho một không gian rộng mở, thông thoáng hơn, hé lộ hình hài của tuyến Vành đai 1 hiện đại giữa lòng Hà Nội. Sự thay đổi không chỉ giúp giảm áp lực giao thông nội đô mà còn mở ra cơ hội lớn cho chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại dịch vụ và thiết lập một mặt bằng giá bất động sản mới cho toàn khu vực.
Điều đáng chú ý dù tuyến đường này còn đang trong quá trình thi công, giá nhà đất nằm trên trục đường này cũng đã tăng cao.
Ghi nhận tại thời điểm tháng 4/2026, giá nhà nói chung, giá toà căn hộ chung cư mini nằm trên trục đường này cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Cụ thể, khảo sát trên sàn batdongsan.com.vn, toà chung cư mini thiết kế 8 tầng, rộng 59m2, có tổng cộng 14 phòng chung cư mini khép kín nằm trên đường Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá 18,5 tỷ đồng, tương đương 313,56 triệu đồng/m2.
Hay như căn nhà thiết kế 7 tầng, rộng 35m2, bao gồm 5 phòng ngủ khép kín nằm trên mặt phố Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá trên 12 tỷ đồng, tương đương 342,86 triệu đồng/m2.
Như vậy hiện nay, nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng/m2 đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ. Những căn nhà mặt phố giá bán tăng cao, chạm ngưỡng hơn 800 triệu đồng/m2, đặc biệt giá của các toà chung cư mini tại trục đường này cũng vượt mốc 300 triệu đồng/m2. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia bất động sản, sau khi tuyến đường Đê La Thành được chính thức đưa vào hoạt động, giá nhà đất tại khu vực này còn tăng cao.
