Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ trên trục đường Đê La Thành vượt ngưỡng 8 tỷ đồng/căn

Thứ hai, 09:48 27/04/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đã có giá khá cao, thậm chí nhiều căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ giá bán cũng đã phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng/m2.

Sau quá trình giải phóng mặt bằng quy mô lớn, đoạn tuyến Vành đai 1 đi qua  Đê La Thành đang dần lộ rõ hình hài của một trục giao thông huyết mạch giữa trung tâm Hà Nội. Không còn những dãy nhà, cửa hàng dày đặc bám mặt đường, một quỹ đất liên tục, rộng lớn đã xuất hiện tạo điều kiện để triển khai đồng bộ hạ tầng và tái cấu trúc không gian đô thị khu vực.

Từ góc nhìn quy hoạch, việc hình thành tuyến Vành đai 1 qua Đê La Thành không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông khu vực nội đô mà còn thiết lập lại trục kết nối xuyên tâm giữa các quận trung tâm. Mặt cắt đường được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cùng không gian đô thị thông thoáng hơn sẽ thay đổi đáng kể diện mạo toàn tuyến.

Đáng chú ý, sau giải tỏa, quỹ đất hai bên đường trở nên rõ ràng và có giá trị khai thác cao hơn. Những khu vực từng là nhà ống, cửa hàng nhỏ lẻ nay chuyển sang trạng thái "đất sạch", tạo tiền đề cho các hoạt động tái phát triển như thương mại, dịch vụ hoặc chỉnh trang đô thị theo quy hoạch mới.

Sự thay đổi này cũng tạo động lực khiến giá nhà đất tại trục đường này tăng lên đáng kể. Dù tuyến đường chưa hoàn thành, nhưng tại thời điểm tháng 4/2026, giá nhà đất rao bán tại đây cũng đã thiết lập mặt bằng mới, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ cũng có giá bán khiến nhiều người mua phải bất ngờ. 

Cụ thể, khảo sát trên sàn batdongsan.com.vn, căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 52m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3,5m tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá 8,6 tỷ đồng, tương đương 268,75 triệu đồng/m2.

Hay như căn  nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 39m2 nằm trên mặt ngõ nông tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá 10,6 tỷ đồng, tương đương 271,8 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 52m2 nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa hiện đang được rao bán với giá 9,5 tỷ đồng, tương đương 182,69 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia bất động sản, sau khi tuyến đường Đê La Thành được chính thức đưa vào hoạt động, giá nhà đất tại khu vực này còn tăng cao.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ trên trục đường Đê La Thành vượt ngưỡng 8 tỷ đồng/căn tháng 4/2026 - Ảnh 1.Hà Nội: Giá nhà đất tuyến đường vành đai 1, khu vực đường Đê La Thành năm 2026

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ trên trục đường Đê La Thành vượt ngưỡng 8 tỷ đồng/căn tháng 4/2026 - Ảnh 2.Bất ngờ trước giá toà chung cư mini tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa, Hà Nội

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhiều toà chung cư mini trên trục đường Đê La Thành, phường Đống Đa đang có giá khá cao.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá nhà riêng tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026, mềm hơn khu vực Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng

Hà Nội: Nhà riêng tại phường Kiến Hưng thiết lập mặt bằng giá mới 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Hà Nội: Nhà riêng tại phường Dương Nội rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Giá nhà riêng tại Hà Đông, Hà Nội vượt 5 tỷ đồng/căn, thị trường rao bán sôi động

Giá bạc hôm nay 27/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 27/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên giá vẫn giữ quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.

iPhone mới nguyên hộp giá rẻ, đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

GĐXH - iPhone mới đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu cơ bản mà không hề thua kém quá nhiều so với những siêu phẩm đình đám như iPhone 17 dù có mức giá chỉ từ 11,5 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay 26/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Bất ngờ trước giá toà chung cư mini tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa, Hà Nội

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhiều toà chung cư mini trên trục đường Đê La Thành, phường Đống Đa đang có giá khá cao.

Xe ga giá 29 triệu đồng trang bị động cơ 125cc mạnh ngang SH Mode, đẹp hoàn hảo, rẻ hơn Vision gây xôn xao

GĐXH - Xe ga giá rẻ mới không chỉ cạnh tranh doanh số trực tiếp với Honda Vision, mà thậm chí còn có thể ‘thế chân’ SH Mode.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại đường Đê La Thành tháng 4/2026

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà mặt phố trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ.

Giá bạc hôm nay 25/4: Thị trường trong nước đảo chiều tăng

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 25/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều, giá bán ra ghi nhận sáng nay có sự tăng trưởng trở lại, dao động quang vùng 78 triệu đồng/kg.

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 18 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

GĐXH - Xe ga 125cc mới cực chất của Yamaha phong cách cổ điển, bổ sung công nghệ có thể cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision.

Giá vàng hôm nay (25/4): Vàng trở lại trạng thái giao dịch ổn định

GĐXH - Theo giới phân tích, dù giá tương đối ổn định, vàng vẫn tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa trong một hệ thống tài chính ngày càng chịu nhiều áp lực.

Xe máy điện giá 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, động cơ mạnh, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

GĐXH - Xe máy điện có thiết kế tân cổ điển, động cơ 1.450W, đi 80 km/lần sạc, phù hợp học sinh – sinh viên.

Xe máy điện giá 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, động cơ mạnh, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

SUV hạng C hybird giá 340 triệu đồng trang bị sánh ngang Mazda CX-5, di chuyển hơn 2.100km, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 18 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá vàng hôm nay (25/4): Vàng trở lại trạng thái giao dịch ổn định

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top