Giá bạc hôm nay 27/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 27/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên giá vẫn giữ quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 27/4
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng hôm nay 27/4 có sự điều chỉnh giảm nhẹ, giá bán ra đang duy trì ở vùng 78,586 triệu đồng/kg, tức giảm 267 nghìn đồng/kg so với giá bán nhiêm yết 2 ngày trước đó.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc mở phiên sáng nay lúc 8h32 vẫn niêm yết ở vùng 78 triệu đồng/kg, tương đương 2,925 triệu đồng/lượng, tức chỉ giảm 53 nghìn đồng/kg so với 2 ngày trước đó (78,053 triệu đồng/kg, tương đương 2,972 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Trong khi tại các hệ thống khác giá bạc ít nhiều có sự điều chỉnh thì tại hệ thống Sacombank-SBJ giá bạc vẫn không có sự thay đổi, giá bán 3 ngày liên tiếp vẫn niêm yết bảng giá cập nhật 15h25 phút chiều 24/4, hiện giá bạc bán ra vẫn duy trì ở vùng 77,680 triệu đồng/kg, tương đương 2,913 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái tương tự cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,944 triệu đồng/lượng và 14,720 triệu đồng/5 lượng, tức giảm nhẹ so với ngày hôm qua (2,967 triệu đồng/lượng và 14,835 triệu đồng/5 lượng).
Như vậy tại hầu hết các hệ thống bạc trong nước giá bạc đều có sự điều chỉnh nhẹ so với ngày trước đó, tuy nhiên mức giá vẫn duy trì khu vực an toàn 77-78 triệu đồng/kg.
Giá bạc quốc tế
Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, giá bạc vẫn duy trì quanh vùng 75 USD/ounce. Bốn ngày liên tiếp, giá bạc thế giới giảm nhẹ và chỉ duy trì quanh vùng 75-76 USD/ounce. Nhịp giảm sau một đợt phục hồi tích cực chạm đỉnh 81 USD/oz dù cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của giá bạc, tuy nhiên vẫn có nhiều kịch bản có thể xảy ra, giá bạc vẫn có nhiều diễn biến khó lường.
