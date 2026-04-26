Giá bạc hôm nay 26/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá bạc hôm nay 26/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy hôm nay 26/4 vẫn niêm yết giá bán mở phiên sáng qua, duy trì ở vùng 78,853 triệu đồng/kg, tương đương 2,957 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 26/5.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc mở phiên sáng nay vẫn niêm yết ở vùng 78,053 triệu đồng/kg, tương đương 2,972 triệu đồng/lượng, tức giữ giá bán của ngày hôm qua, tăng gần 300 nghìn đồng/kg bán ra so với phiên mở sáng 24/4 (77,760 triệu đồng/kg).

Giá bạc Ancarat hôm nay 26/4 vẫn niêm yết bảng giá ngày hôm qua.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Trong khi tại các hệ thống khác, sau đà giảm, giá bạc tăng nhẹ vào ngày hôm qua và duy trì ổn định cho tới hôm nay 16/4 thì tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc 2 ngày nay chưa có động thái điều chỉnh, giá bán vẫn niêm yết bảng giá cập nhật 15h25 phút chiều 24/4, ở vùng 77,680 triệu đồng/kg, tương đương 2,913 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 26/4.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,967 triệu đồng/lượng và 14,835 triệu đồng/5 lượng, tức niêm yết giá bán mở phiên sáng ngày hôm qua, tăng nhẹ 45 nghìn đồng 1 lượng so với ngày hôm kia 24/4.

Giá bạc hôm nay 26/4: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc quốc tế

Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, giá bạc vẫn duy trì quanh vùng 75 USD/ounce. Ba ngày hôm nay, giá bạc thế giới giảm và chỉ duy trì quanh vùng 75-76 USD/ounce. Nhịp giảm sau một đợt phục hồi tích cực chạm đỉnh 81 USD/oz dù cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của giá bạc, tuy nhiên vẫn có nhiều kịch bản có thể xảy ra, giá bạc vẫn có nhiều diễn biến khó lường.

Giá bạc thế giới hôm nay (26/4) duy trì ở ngưỡng 75 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 25/4: Thị trường trong nước đảo chiều tăng GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 25/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều, giá bán ra ghi nhận sáng nay có sự tăng trưởng trở lại, dao động quang vùng 78 triệu đồng/kg.