Xe ga giá 29 triệu đồng trang bị động cơ 125cc mạnh ngang SH Mode, đẹp hoàn hảo, rẻ hơn Vision gây xôn xao

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wava Alpha GĐXH - Xe ga 125cc mới của Honda được khách hàng săn đón không chỉ nhờ giá bán rẻ hơn SH Mode và Vision, mà còn bởi thiết kế cổ điển đẹp mắt, cùng với động cơ tiết kiệm nhiên liệu.

Aveta vừa chính thức gia nhập phân khúc xe tay ga sàn phẳng 125cc tại Malaysia bằng màn ra mắt của “tân binh” Serra 125. Mẫu xe Aveta Serra 125 mới sẽ có 3 tùy chọn màu sơn Xám tro, Xanh bạc hà huyền bí và Xanh Pixel.

Đúng như tên gọi, Serra 125 được trang bị động cơ SOHC dung tích thực tế 124cc, 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử (EFI) của Bosch. Động cơ này có công suất tối đa 8,7 mã lực tại 7.500 vòng và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số CVT và hệ truyền động dây đai.





Tổng thể ngoại hình của Serra 125 thon gọn, nhưng đầy vẻ cứng cáp với nhiều đường dập nổi mạnh mẽ dọc thân xe. Thay vì các đường cong mềm mại như những dòng xe ga Honda Vision hay SH Mode, Serra 125 sử dụng các hình khối đa giác, tạo cảm giác trẻ trung và năng động.

Chiều cao yên của chiếc xe ở mức 770 mm, tương đối thân thiện với vóc dáng của người dùng châu Á. Trọng lượng nhẹ chỉ 105 kg bảo đảm cho chiếc xe có được sự linh hoạt và dễ điều khiển. Thiết kế sàn phẳng mang lại không gian để chân rộng rãi và thoải mái cho người cầm lái.





Với khung sườn dạng xương sống, Serra 125 được nhà sản xuất trang bị phuộc ống lồng ở phía trước và hệ thống giảm xóc đơn ở phía sau. Hệ thống phanh khá phổ thông với phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau. Cả bánh trước và sau của mẫu xe này đều sử dụng bánh xe 14 inch, đi kèm với lốp có kích thước tương ứng là 80/90-14 và 90/90-14.

Aveta Serra 125 còn được trang bị bình xăng 6 lít, 2 cổng sạc USB (Type-A và Type-C), bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình hiển thị LCD, đèn LED toàn phần với đèn chạy ban ngày (DRL) ở cả trước và sau xe, cốp chứa đồ dưới yên rộng rãi.

Giá xe ga Aveta Serra 125

Giá bàn đề xuất của mẫu xe tay ga Aveta Serra 125 mới khá rẻ, chỉ 5.088 RM, tương đương khoảng 29 triệu đồng tiền Việt. Với mức giá này, mẫu xe tay ga "bình dân" của nhà sản xuất Malaysia hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Honda Vision.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.







