SUV hybrid mới giá 580 triệu đồng, chạy thuần điện tới 220km

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

SUV hybrid mới đi 220km không cần đổ xăng

SUV hybrid hạng D Jetour Shanhai L7 Plus 2027 ra mắt tại thị trường Trung Quốc

Thông tin trên Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, thị trường ô tô Trung Quốc tiếp tục xuất hiện những mẫu SUV hybrid cắm sạc có thông số đáng chú ý khi Jetour giới thiệu Shanhai L7 Plus phiên bản 2027.

Về thiết kế, Jetour Shanhai L7 Plus 2027 tiếp tục duy trì phong cách hiện đại với phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt dạng kín, kết hợp hốc hút gió hình thang phía dưới.

Jetour Shanhai L7 Plus sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc

Cụm đèn chiếu sáng được tạo hình sắc nét, trong khi phần thân sử dụng tay nắm cửa bán ẩn và bộ mâm đa chấu. Ở phía sau, mẫu SUV nổi bật với dải đèn LED nối liền hai bên, kết hợp các chi tiết trang trí hình chữ J nhằm tạo điểm nhận diện riêng.

Jetour Shanhai L7 Plus có chiều dài 4.810 mm, rộng 1.930 mm và cao 1.705 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm. Các thông số cho thấy Shanhai L7 Plus có kích thước gần tương đồng với những mẫu SUV hạng D quen thuộc.

Dù vậy, Jetour Shanhai L7 Plus sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc và có định hướng sản phẩm khác với Everest hay Fortuner, vốn được phát triển theo cấu hình SUV sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Bên trong khoang lái, Jetour Shanhai L7 Plus 2027 được thiết kế theo hướng tập trung vào công nghệ số. Xe sở hữu bảng đồng hồ LCD kích thước 10,25 inch đặt phía sau vô-lăng, kết hợp màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch.

Nội thất màn hình 15,6 inch, trang bị LiDAR và nhiều công nghệ hỗ trợ lái

Đáng chú ý, màn hình trung tâm có khả năng xoay khoảng 10 độ sang trái hoặc phải, hỗ trợ người ngồi ở các vị trí phía trước quan sát và thao tác thuận tiện hơn.

Hệ thống thông tin giải trí Tour OS 3.2 sử dụng chip Qualcomm SA8255, đi kèm RAM 24 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Ngoài ra, mẫu SUV còn tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo iFlytek Xinghuo, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói theo bốn vùng trong cabin.

Hệ thống âm thanh Boya Zhiyin 12 loa cũng là một trong những trang bị được giới thiệu trên xe.

Ở phiên bản được trang bị LiDAR, Jetour Shanhai L7 Plus sử dụng gói hỗ trợ lái Falcon 700 với tổng cộng 27 cảm biến. Hệ thống bao gồm một cảm biến LiDAR, ba radar sóng milimét, 11 camera và 12 radar siêu âm.

Bộ xử lý Qualcomm 8650 có năng lực tính toán công bố đạt 200 TOPS, phục vụ các chức năng hỗ trợ lái nâng cao.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, hệ thống có thể hỗ trợ dẫn đường trên cao tốc và trong đô thị thông qua công nghệ NOA, đồng thời tích hợp chức năng ghi nhớ thao tác đỗ xe tại những khu vực nhiều tầng.

Tuy nhiên, một số tính năng dự kiến chỉ được kích hoạt sau khi xe nhận bản cập nhật phần mềm OTA trong quý IV.

Bên cạnh đó, xe còn được giới thiệu với các chức năng như phanh khẩn cấp ở tốc độ thấp, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm và công nghệ hạn chế rủi ro khi người lái đạp nhầm chân ga.

Dù sở hữu nhiều trang bị hỗ trợ lái, các hệ thống này không đồng nghĩa phương tiện có khả năng tự lái hoàn toàn. Người điều khiển vẫn phải giám sát và chịu trách nhiệm trong quá trình vận hành.

Điểm nổi bật nhất của Jetour Shanhai L7 Plus 2027 nằm ở hệ thống truyền động hybrid cắm sạc Kunpeng Super Hybrid C-DM 6.0. Mẫu xe có hai cấu hình động cơ, đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5TGDI có công suất riêng 156 mã lực

Phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5TGDI có công suất riêng 156 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm. Khi kết hợp với hệ thống mô-tơ điện, tổng công suất được công bố đạt 408 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Trong khi đó, phiên bản còn lại sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 111 mã lực. Tổng công suất hệ thống trên cấu hình này đạt 363 mã lực, mô-men xoắn cực đại 417 Nm.

Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ pin dung lượng 32,66 kWh, cho phép xe di chuyển thuần điện tối đa 220 km theo thông tin công bố.

Với phạm vi này, người sử dụng có thể thực hiện nhiều hành trình ngắn trong đô thị mà không cần khởi động động cơ xăng, nếu pin được sạc đầy và điều kiện vận hành phù hợp.

Tuy nhiên, quãng đường chạy điện thực tế sẽ thay đổi theo tốc độ, tải trọng, điều kiện giao thông và việc sử dụng điều hòa.

Khi kết hợp bộ pin với bình nhiên liệu dung tích 70 lít, Jetour công bố Shanhai L7 Plus có phạm vi hoạt động tổng hợp tối đa 1.700 km theo chu trình CLTC. Đây là kết quả theo chu trình thử nghiệm tại Trung Quốc, không phải quãng đường được bảo đảm trong điều kiện sử dụng thực tế.

Về khả năng nạp năng lượng, xe hỗ trợ sạc nhanh DC, với thời gian sạc pin từ 30% lên 80% khoảng 20 phút trong điều kiện phù hợp.

Ngoài ra, Shanhai L7 Plus được trang bị chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L công suất tối đa 6,6 kW, cùng ổ cắm điện 220V trong khoang cabin.

Giá SUV hybrid Jetour Shanhai L7 Plus 2027

Theo Người quan sát, thông tin từ thị trường Trung Quốc, Jetour Shanhai L7 Plus 2027 được giới thiệu với hai phiên bản, có giá bán lần lượt 149.900 và 159.900 nhân dân tệ. Quy đổi sang tiền Việt, mức giá tương ứng khoảng 581 triệu và 619 triệu đồng.

Đây là khoảng giá đáng chú ý đối với một mẫu SUV hybrid cắm sạc sở hữu kích thước lớn. Tuy nhiên, mức giá trên chỉ áp dụng tại thị trường Trung Quốc, không phản ánh giá bán của xe nếu được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Hiện chưa có thông tin xác nhận Jetour Shanhai L7 Plus 2027 sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Nếu xuất hiện trong nước, mức giá, hệ thống dịch vụ và chính sách bảo hành pin sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của mẫu SUV hybrid cắm sạc này.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.