Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng hay giảm tiếp?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục đi ngang và có diễn biến khác hẳn lúc “sốt”.
Giá vàng hôm nay trong nước
SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với mức chốt hôm trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đứng im so với phiên trước, giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không đổi so với mức chốt hôm trước, giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức chốt hôm trước.
Vàng trong nước tuần qua ghi nhận diễn biến khác lạ khi mức chênh lệch với thế giới thu hẹp, có thời điểm chỉ còn 17 triệu đồng/lượng.
So với chốt phiên giao dịch tuần trước (3/5), giá vàng miếng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.
Nếu mua vàng nhẫn vào phiên 3/5 và bán ra vào phiên hôm nay (10/5), người mua tại DOJI lỗ 1,5 triệu đồng/lượng; trong khi người mua tại Phú Quý lỗ 1,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.713,7 USD/ounce, tăng 100,3 USD so với một tuần trước.
