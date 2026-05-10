Giá iPhone cũ giảm sốc, rẻ kỷ lục đáng mua nhất Việt Nam: iPhone 12 Pro Max, iPhone 15 Pro còn bao nhiêu?
GĐXH - Giá iPhone cũ được điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều hệ thống bán lẻ, trong đó có mẫu chỉ còn khoảng 5,3 - 8,4 triệu đồng mở ra cơ hội sở hữu smartphone Apple với chi phí thấp chưa từng có.
Thị trường iPhone đã qua sử dụng đang bước vào đợt điều chỉnh giá mạnh trước thềm ngày đôi 5/5, tạo cơ hội cho người dùng tiếp cận các dòng máy của Apple với chi phí thấp hơn đáng kể so với trước đây.
Giá iPhone 15 Pro
Đang duy trì mức giá ổn định từ 15 đến 17 triệu đồng, iPhone 15 Pro hiện là điểm rơi công nghệ ngọt ngào nhất. Chiếc máy này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chu kỳ phát triển phần cứng của Apple với khung viền Titan siêu nhẹ và sự xuất hiện của cổng sạc USB-C đa năng. Kết hợp cùng màn hình ProMotion 120Hz mượt mà và nút Tác vụ tiện lợi, sức mạnh của thiết bị này hoàn toàn dư dả để bạn xử lý trơn tru mọi nhu cầu khắt khe nhất trong nhiều năm tới mà không cần vung tiền cho một chiếc máy đập hộp.
Giá iPhone 16
Khi lượng máy qua sử dụng ngày càng dồi dào, iPhone 16 mang đến một mức giá cực tốt, dao động từ 17 đến 19 triệu đồng. Lựa chọn này cho phép bạn trải nghiệm thiết kế phần cứng hiện đại với Dynamic Island và cổng USB-C trên một thiết bị gần như mới nguyên. Giá trị cốt lõi lớn nhất của iPhone 16 nằm ở việc nó sở hữu vòng đời hỗ trợ cập nhật hệ điều hành iOS và các bản vá bảo mật lâu dài nhất trong danh sách này. Đây là phương án an toàn lý tưởng cho những ai có tài chính tốt và muốn một thiết bị hoạt động ổn định xuyên suốt nhiều năm.
Giá iPhone 13 Pro Max
Dù đã ra mắt được vài năm, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu máy cũ được săn đón nồng nhiệt nhờ mức giá cực kỳ dễ chịu từ 11 đến 13 triệu đồng. Sức hút mãnh liệt của sản phẩm này đến từ viên pin vô cùng bền bỉ, được vinh danh là một trong những thiết bị có thời lượng pin tốt nhất lịch sử Apple. Dù bạn sẽ phải chấp nhận thiết kế tai thỏ và cổng sạc Lightning truyền thống, nhưng bù lại, trải nghiệm thị giác trên màn hình 120Hz và cụm camera sắc nét vẫn là những điểm cộng không thể chối từ nếu bạn ưu tiên sự bền bỉ lên hàng đầu.
Giá iPhone 14
Với mức giá giao dịch từ 12 đến 14 triệu đồng, iPhone 14 mang đến một trải nghiệm hài hòa giữa độ mượt mà, camera tốt và thời gian nhận cập nhật phần mềm vẫn còn rất dài. Chiếc máy này không sở hữu những đột phá công nghệ mới nhất, do đó nó sẽ là một món hời thực sự nếu bạn tìm được người bán với mức giá thấp hơn hẳn so với các thế hệ sau. Đây là một thiết bị sinh ra để phục vụ những người dùng cần một chiếc điện thoại hoạt động trơn tru, đáng tin cậy mà không chạy theo những trào lưu phần cứng mới nhất.
Giá iPhone 12 Pro Max
Đây là cánh cửa dễ dàng nhất để bạn bước vào thế giới màn hình lớn và cụm camera đa dụng của Apple với mức chi phí chỉ từ 8 đến 11 triệu đồng. Hiệu năng của máy vẫn đủ sức gánh vác trơn tru các tác vụ liên lạc và giải trí hàng ngày. Tuy nhiên, khi chọn mua thế hệ này, bạn cần tính toán trước rủi ro pin đã chai sau nhiều năm hoạt động và thời gian nhận các bản cập nhật bảo mật iOS không còn kéo dài lâu nữa. Nếu ngân sách có hạn nhưng vẫn thích thiết kế màn hình lớn của dòng Pro Max, đây là một lựa chọn hoàn toàn có thể cân nhắc.
Có nên mua iPhone cũ giảm giá thời điểm hiện tại?
Việc iPhone đồng loạt giảm giá sâu được đánh giá là cơ hội hiếm có để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm cao cấp với chi phí thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc kỹ về chất lượng máy, nguồn gốc và chế độ bảo hành khi lựa chọn sản phẩm đã qua sử dụng.
