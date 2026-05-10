Ô tô 5 chỗ hybrid giá từ 569 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, đáng mua nhất Việt Nam
GĐXH - Ô tô hybrid ngày càng được người dùng Việt quan tâm nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái, trong đó ô tô hybrid 5 chỗ phục vụ cho nhu cầu cá nhân, gia đình được người dùng quan tâm hơn cả.
Dưới đây là những mẫu xe ô tô hybrid 5 chỗ phù hợp cho nhu cầu cá nhân, gia đình đáng cân nhắc.
Ô tô hybird 5 chỗToyota Yaris Cross HEV: Giá niêm yết khoảng 765 – 777 triệu đồng
Trong nhóm SUV hybrid 5 chỗ đáng mua tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross HEV nổi bật nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp, thiết kế SUV đô thị trẻ trung và gói an toàn hiện đại. Mẫu xe thuộc phân khúc B-SUV nhưng sở hữu nhiều trang bị vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá. Xe có giá niêm yết khoảng 765 – 777 triệu đồng.
Đánh giá ô tô hybird 5 chỗ Toyota Yaris Cross HEV
Yaris Cross HEV có kích thước 4.310 x 1.770 x 1.655 mm, trục cơ sở 2.620 mm, khoảng sáng gầm 210 mm. Thiết kế mang phong cách SUV hiện đại với đèn LED sắc nét, lưới tản nhiệt lớn và mâm 18 inch. Khoang nội thất trang bị màn hình trung tâm 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế da chỉnh điện, phanh tay điện tử, cốp điện rảnh tay và khoang hành lý 466 lít.
Xe sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ 1.5L kết hợp mô tơ điện, tổng công suất khoảng 110 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 3,8L/100 km. Ngoài ra, xe còn có gói Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ lái chủ động.
Ô tô hybird 5 chỗ Toyota Corolla Cross 1.8HEV: Giá niêm yết 905 – 913 triệu đồng
Toyota Corolla Cross 1.8HEV là một trong những mẫu xe 5 chỗ hybrid phổ thông thành công tại Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Phiên bản hybrid hiện có giá niêm yết 905 – 913 triệu đồng.
Đánh giá ô tô hybird 5 chỗ Toyota Corolla Cross 1.8HEV
Xe có kích thước 4.460 x 1.825 x 1.620 mm, trục cơ sở 2.640 mm, mang lại khoang cabin rộng rãi cho 5 hành khách. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt dạng tổ ong, đèn LED và mâm hợp kim 18 inch. Nội thất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 10,1 inch, điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và sạc không dây. Khoang hành lý dung tích 440 lít.
Hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ 1.8L và mô tơ điện, giúp xe vận hành êm ái với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 3,67L/100 km. Xe cũng được trang bị gói Toyota Safety Sense cùng 7 túi khí, tăng cường độ an toàn khi vận hành.
Ô tô hybird 5 chỗ Suzuki Swift Hybrid: Giá khởi điểm khoảng 569 – 577 triệu đồng
Suzuki Swift Hybrid là lựa chọn xe 5 chỗ hybrid dễ tiếp cận trong phân khúc hatchback đô thị, hướng đến nhóm khách hàng trẻ cần một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sở hữu hợp lý. Xe có giá khởi điểm khoảng 569 – 577 triệu đồng tùy phiên bản màu sơn.
Đánh giá ô tô 5 chỗ Suzuki Swift Hybrid
Thiết kế Swift Hybrid mang phong cách trẻ trung với lưới tản nhiệt đen bóng, đèn LED hiện đại và đèn hậu dạng chữ L. Kích thước dài 3.860 mm giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong đô thị, khoang hành lý 265 lít đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.
Xe sử dụng hệ truyền động SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) với động cơ xăng 1.2L 3 xi-lanh công suất 82 mã lực, kết hợp mô tơ điện hỗ trợ. Nhờ công nghệ hybrid nhẹ, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4,2L/100 km.
Khoang nội thất trang bị màn hình 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, vô lăng đa chức năng, điều hòa tự động và nút khởi động thông minh. Hệ thống an toàn gồm 6 túi khí, camera lùi, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng.
