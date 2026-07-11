Giá vàng hôm nay 11/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Trước giờ mở cửa phiên sáng 11/7, giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại tại các thương hiệu lớn.

Phiên giao dịch chiều tối ngày 10/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng; giá bán là 149,9 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 146,9– 149,9 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 10/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 10/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.102,2 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/7: 1 USD = 26.470 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,1 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay thế giới

Khảo sát vào sáng 11/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 4.108,45 USD/ounce, giảm 23,46 USD/ounce, tương đương mức giảm 0,57% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện đang ở mức 131,07 triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu thống kê, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng ròng 46,4 USD/ounce, tương đương hiệu suất tăng trưởng 1,14% trong một tháng qua.

Bất chấp các biến động vĩ mô phức tạp, luận điểm đầu tư vào vàng về cơ bản vẫn giữ vững các nền tảng cốt lõi.