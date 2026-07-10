Tỷ giá USD hôm nay 10/7: Giá USD tại ngân hàng giảm, 'chợ đen' đi ngang

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF hiện giảm nhẹ 0,13%, xuống 100,94 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng Đô la Mỹ, đồng EUR tăng 0,19%, lên mức 1,1436 USD. Đồng bảng Anh tăng 0,23%, lên mức 1,3415 USD. Đồng yên Nhật giảm 0,18%, xuống còn 162,30 yên/USD...

Đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, dù thị trường lao động Mỹ vẫn cho thấy sức chống chịu với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự báo. Biên bản họp Fed tiếp tục phản ánh lo ngại về lạm phát và để ngỏ khả năng nâng lãi suất trong thời gian tới. Trong khi đó, giá dầu hạ nhiệt, đồng EUR và bảng Anh tăng nhẹ so với USD, còn đồng yên Nhật cũng tăng giá khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi triển vọng lạm phát và chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 10/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ duy trì ở vùng 25.214 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ so với phiên trước, hiện ở mức 24.001 đồng mua vào và 26.421 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch trong vùng 23.953,3 - 26.474,7 VND/USD, với biên độ giao dịch là 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 10/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 10/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 10/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 7 đồng chiều mua vào và giảm 3 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,074 - 26,474 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 7 đồng chiều mua vào và giảm 5 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.036 - 26.466 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,104 - 26,474 đồng/USD, đã giảm 7 đồng chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 10/7/2026, khảo sát lúc 11h34 phút hiện không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.417 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.517 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 10/7, tăng tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,300.94 - 30,845.71 đồng/EUR, giá đã tăng 27 đồng chiều mua vào và tăng 29 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.546 - 30.956 đồng/EUR, đã tăng 55 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,575 - 31,003 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã tăng 40 đồng chiều mua vào và tăng 60 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 10/7/2026, khảo sát lúc 11h39 phút giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.982 và bán ra là 30.092 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay tăng 38 đồng chiều mua vào và tăng 41 đồng chiều bán ra so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 156.61 - 167.42 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên tăng nhẹ lên mức 157,74 - 167,74 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yên bật tăng lên vùng 158 - 167.76 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 9/7: Đồng Đô la Mỹ thị trường chợ đen chững giá GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 9/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.