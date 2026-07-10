Giá bạc hôm nay 10/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều, tăng giá

Giá bạc hôm nay 10/7

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 10/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi về vùng 62 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Qúy

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Quý phục hồi nhẹ. Giá bán niêm yết tại khung giờ 10h36 phút tăng về vùng 62,719 triệu đồng/kg, tương đương 2,352 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang ở vùng 60,453 triệu đồng/kg, tương đương 2,267 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 10/7.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc bán ra sáng nay tại hệ thống Ancarat cũng tiếp tục có sự điều chỉnh tăng khoảng 2,454 triệu đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua (60,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,258 triệu đồng/lượng). Cụ thể giá bán niêm yết tại khung giờ 10h35 phút sáng nay đã phục hồi lên vùng 62,667 triệu đồng/kg, tương đương 2,350 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tại hệ thống Ancarat hôm nay 10/7.

Giá bạc Sacombank - SBJ

Giá bạc bán ra tại hệ thống Sacombank-SBJ sáng nay cũng có sự phục hồi so với giá bán sáng qua. Giá bán niêm yết tại khung giờ 10h30 phút sáng nay đang duy trì ở vùng 62,400 triệu đồng/kg, tương đương 2,340 triệu đồng/lượng. Đã tăng 2,24 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (60,160 triệu đồng/kg, tương đương 2,256 triệu đồng/lượng).

Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hôm nay 10/7.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 10/7 cũng có động thái tăng. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,352 triệu đồng/lượng và khoảng 11,760 triệu đồng/5 lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 2,264 triệu đồng/lượng và khoảng 11,320 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 10/7: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Hôm nay hầu hết các hệ thống bạc trong nước đều có sự phục hồi sau đà giảm mấy ngày qua. Dù vậy, suốt nhiều tuần qua, giá bạc không bật qua được ngưỡng 65 triệu đồng/kg cho thấy đà suy yếu mạnh của thị trường bạc hiện nay.

Giá bạc thế giới

Trên thị trường thế giới, giá bạc vẫn chưa thoát được cảnh ảm đạm, giá bạc vẫn chỉ duy trì quanh vùng 60 USD/ounce. Mức giá này cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.