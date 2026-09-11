Giá vàng hôm nay 11/9: Vàng SJC giảm sâu bao nhiêu tiền 1 lượng?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng SJC giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch 11/9, vào lúc 9h35', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 1,6 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều giao dịch so với chốt phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, xuống mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng hạ 1,6 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, về mức 142,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 10/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với kết phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng không thay đổi, niêm yết ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới giảm mạnh, rơi về sát ngưỡng 4.300 USD/ounce sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Lúc 10h05 ngày 11/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.307 USD/ounce.

Giá vàng chịu áp lực bán mạnh sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát bán buôn cao hơn dự kiến làm thị trường gia tăng đặt cược Fed có thể nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9.

Lúc 21h30 ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.362 USD/ounce, giảm 47 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.409 USD/ounce.