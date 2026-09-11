Xuất hiện xe máy điện trang bị công suất 10 kW, đi tới 200km/lần sạc có giá bao nhiêu?

Xe máy điện trang bị công suất 10 kW, đi tới 200km/lần sạc

Xe máy điện Ampere Xyber mang kiểu dáng naked-bike

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán, Ampere Xyber đang tiến thêm một bước tới phiên bản thương mại khi thiết kế của mẫu xe máy điện này vừa được cấp bằng sáng chế tại Ấn Độ. Trước đó, Xyber từng xuất hiện dưới dạng concept tại triển lãm Bharat Mobility Expo 2025.

Khác với những mẫu scooter điện vốn là thế mạnh của Ampere, Xyber được phát triển theo phong cách naked-bike với thiết kế cơ bắp, động cơ đặt giữa và truyền động bằng xích. Những thông tin ban đầu cho thấy xe có thể sở hữu công suất tối đa 10 kW và phạm vi hoạt động khoảng 200 km mỗi lần sạc.

Ampere là thương hiệu xe điện hai bánh thuộc Greaves Electric Mobility, hoạt động chủ yếu trong phân khúc scooter điện tại thị trường Ấn Độ.

Sau khi đạt cột mốc khoảng 400.000 xe điện được đưa ra thị trường, hãng tiếp tục mở rộng danh mục với những sản phẩm như Reo VYB EV, Magnus Neo và G Max.

Ampere Xyber đáng chú ý bởi đây là bước tiến của thương hiệu sang nhóm mô tô điện

Trong chiến lược này, Ampere Xyber đáng chú ý bởi đây là bước tiến của thương hiệu sang nhóm mô tô điện, thay vì chỉ tập trung vào những phương tiện đô thị nhỏ gọn.

Những hình ảnh trong hồ sơ sáng chế cho thấy kiểu dáng tổng thể của Xyber vẫn khá gần với bản concept từng được trưng bày.

Xe sử dụng phong cách naked-bike, với các mảng thân góc cạnh và tỷ lệ thân xe tạo cảm giác cơ bắp. Thiết kế mang hơi hướng tương lai nhưng vẫn duy trì cấu trúc quen thuộc của một chiếc mô tô.

Do không sử dụng động cơ đốt trong, Xyber không cần bình xăng truyền thống. Thay vào đó, khu vực này được tạo hình thành một phần của thân xe liền mạch, kéo dài về phía khung phụ phía sau.

Cổng sạc lại được bố trí tại vị trí tương tự nắp bình nhiên liệu trên mô tô thông thường. Cách sắp xếp này giúp người dùng vẫn có thao tác tương đối quen thuộc khi cần bổ sung năng lượng.

Phía trước là cụm đèn pha LED, trong khi khu vực trung tâm dành phần lớn không gian cho hệ thống pin.

Cụm vỏ bao quanh pin được tạo hình với những chi tiết giống khe hút gió ở hai bên. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, thiết kế này cũng phù hợp với khả năng mẫu xe sử dụng giải pháp quản lý nhiệt cho hệ thống truyền động.

Theo những thông tin ban đầu, Xyber có thể được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng dành cho pin và động cơ. Tuy nhiên, cấu hình này vẫn cần chờ Ampere xác nhận trên phiên bản sản xuất.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở cách bố trí động cơ. Thay vì sử dụng mô-tơ tích hợp trực tiếp vào bánh sau như nhiều scooter điện, Xyber dự kiến dùng động cơ điện đặt giữa, sau đó truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua xích.

Cấu hình này tương đồng hơn với cách bố trí thường thấy trên mô tô và có thể hỗ trợ việc phân bổ trọng lượng của xe.

Thông tin ban đầu cho thấy Ampere Xyber có thể được trang bị mô-tơ điện với công suất tối đa 10 kW, tương đương khoảng 13,5 mã lực.

Xe dự kiến đi xa 200km/lần sạc

Nếu thông số này được giữ lại trên phiên bản thương mại, Xyber sẽ có cấu hình mạnh hơn đáng kể so với những mẫu scooter điện đô thị phổ biến.

Năng lượng dự kiến được cung cấp bởi một bộ pin dung lượng lớn. Ampere chưa công bố dung lượng pin cụ thể nhưng những thông tin liên quan tới mẫu concept cho thấy hãng hướng tới phạm vi hoạt động khoảng 200km/lần sạc đầy.

Các thông số trên mới dựa trên concept và những thông tin hiện có về dự án. Ampere chưa xác nhận cấu hình cuối cùng của phiên bản thương mại. Nếu đạt được phạm vi 200 km, Xyber sẽ có lợi thế đáng kể về khả năng sử dụng hàng ngày.

Với quãng đường di chuyển khoảng 30-40 km/ngày, tầm hoạt động lý thuyết này tương đương khoảng 5-6 ngày sử dụng trước khi cần sạc lại. Tuy nhiên, quãng đường thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào tốc độ, chế độ lái, tải trọng, nhiệt độ và điều kiện giao thông.

Đặc biệt với mô tô điện, việc vận hành liên tục ở tốc độ cao thường khiến mức tiêu thụ năng lượng tăng đáng kể so với điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Do đó, con số 200 km sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi Ampere công bố dung lượng pin, chu trình thử nghiệm và điều kiện đo cụ thể.

Một thông số khác chưa được tiết lộ là tốc độ tối đa. Với động cơ dự kiến 10 kW, Xyber được định vị cao hơn những xe điện giới hạn ở nhu cầu đi lại tốc độ thấp trong thành phố. Tuy nhiên, khả năng vận hành thực tế vẫn phải chờ thông số chính thức.

Không chỉ tập trung vào hệ truyền động, Ampere Xyber còn được định hướng với cấu hình khung gầm mang nhiều đặc điểm của một chiếc naked-bike.

Phía trước sử dụng phuộc hành trình ngược USD, trong khi phía sau là giảm xóc đơn monoshock. Hệ thống phanh sử dụng đĩa ở cả hai bánh, kết hợp bộ lốp có tiết diện tương đối rộng.

Đây là những trang bị phù hợp với định hướng mô tô điện của Xyber, đặc biệt nếu phiên bản thương mại giữ lại động cơ công suất 10 kW như dự kiến.

Phần đuôi xe được thiết kế gọn với yên hai tầng. Tay dắt phía sau chia thành hai phần riêng biệt thay vì sử dụng dạng liền khối.

Cụm đèn hậu LED tạo hình chữ X là một trong những chi tiết nhận diện đáng chú ý, đồng thời liên kết với tên gọi Xyber và phong cách thiết kế tương lai của mẫu xe.

Ampere lần đầu tiến vào phân khúc mô tô điện

Khu vực điều khiển được trang bị màn hình TFT dạng ngang. Bên cạnh hiển thị các thông số vận hành, hệ thống dự kiến hỗ trợ kết nối Bluetooth và tích hợp Google Maps, giúp người lái sử dụng chức năng điều hướng trực tiếp trên màn hình của xe.

Việc đưa khả năng kết nối và bản đồ vào mô tô điện phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến của ngành xe hai bánh. Khi hệ truyền động điện dần trở nên quen thuộc, phần mềm và tính năng kết nối đang trở thành một trong những yếu tố giúp các nhà sản xuất tạo khác biệt.

Ý nghĩa lớn hơn của Xyber nằm ở việc Ampere đang mở rộng khỏi thị trường scooter điện vốn là lĩnh vực kinh doanh chính của hãng.

Thị trường xe hai bánh điện Ấn Độ hiện có sự tham gia của nhiều thương hiệu, nhưng phần lớn doanh số vẫn tập trung vào scooter phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Mô tô điện là một sân chơi khác, nơi người mua không chỉ quan tâm tới chi phí vận hành mà còn chú trọng công suất, cảm giác lái, thiết kế và khả năng di chuyển đường dài.

Khi được thương mại hóa, Ampere Xyber dự kiến sẽ cạnh tranh với các sản phẩm của Revolt, Oben và những thương hiệu xe điện khác tại Ấn Độ. Để tạo sức cạnh tranh, mức giá sẽ là một trong những yếu tố quan trọng.

Giá xe máy điện Ampere Xyber

Hiện Ampere chưa tiết lộ giá dự kiến của Xyber. Thời điểm ra mắt và lịch giao xe cũng chưa được xác nhận.

Việc được cấp bằng sáng chế thiết kế vì thế chưa đồng nghĩa Xyber sắp lập tức được bán ra thị trường. Tuy nhiên, động thái này cho thấy dự án mô tô điện của Ampere vẫn đang được tiếp tục sau lần xuất hiện dưới dạng concept tại Bharat Mobility Expo 2025.

Từ những gì đã được hé lộ, Xyber sở hữu khá nhiều yếu tố đáng chú ý: kiểu dáng naked-bike, mô-tơ đặt giữa, truyền động xích, công suất dự kiến 10 kW, phuộc USD, màn hình TFT và phạm vi hoạt động mục tiêu khoảng 200 km mỗi lần sạc.

Nếu phần lớn cấu hình trên được giữ lại khi sản xuất hàng loạt, Ampere Xyber sẽ đánh dấu bước chuyển đáng kể của Ampere từ một thương hiệu tập trung vào scooter điện đô thị sang phân khúc mô tô điện.

Trước mắt, dung lượng pin, tốc độ tối đa, phạm vi hoạt động được chứng nhận, giá bán và thời điểm ra mắt vẫn là những thông tin quan trọng cần chờ nhà sản xuất công bố trước khi có thể đánh giá đầy đủ khả năng cạnh tranh của mẫu naked-bike điện này.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.