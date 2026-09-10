Đẹp hơn Air Blade, xe ga 110cc của Honda giá 36,5 triệu đồng thiết kế thể thao, cạnh tranh Vision

Đẳng cấp ngang SH, xe ga 160cc của Honda giá 59 triệu đồng thiết kế ấn tượng, rẻ hơn SH Mode GĐXH - Xe ga 160cc sở hữu thiết kế thể thao và ấn tượng hơn Air Blade, dễ hút khách nhờ giá bán hấp dẫn chỉ 59 triệu đồng.

Xe ga 110cc của Honda thiết kế thể thao, cạnh tranh Vision

Điểm nhấn đáng chú ý trên Honda BeAT mới nằm ở bộ tem đồ họa dạng sọc thể thao

Honda BeAT phiên bản mới vừa được giới thiệu tại thị trường Capuchia với diện mạo trẻ trung và năng động hơn, nổi bật với bộ tem đồ họa thể thao Dynamic Speed-Line cùng bốn tùy chọn màu sắc mang phong cách riêng biệt.

Điểm nhấn đáng chú ý trên Honda BeAT mới nằm ở bộ tem đồ họa dạng sọc thể thao Dynamic Speed-Line, kết hợp cùng logo BeAT theo phong cách Sporty. Những chi tiết này giúp tổng thể chiếc xe trở nên năng động hơn, đồng thời tạo cảm giác hiện đại và phù hợp với xu hướng của người dùng trẻ.

Honda cũng mang đến cho BeAT mới bốn lựa chọn màu sắc

Honda cũng mang đến cho BeAT mới bốn lựa chọn màu sắc, tương ứng với bốn phong cách khác nhau. Trong đó, Hype Blue gây ấn tượng với sự kết hợp giữa xanh dương, trắng và cam, mang đến vẻ ngoài tươi mới, trẻ trung và giàu năng lượng.

Phiên bản Vibe Red sử dụng sự phối hợp giữa đỏ, trắng và xanh dương, tạo nên diện mạo nổi bật và bắt mắt hơn. Đây là lựa chọn hướng đến những khách hàng yêu thích phong cách thể thao nhưng vẫn muốn giữ nét hiện đại và thời trang.

Trong khi đó, Trend White sở hữu tông trắng chủ đạo kết hợp cùng các chi tiết màu cam và xanh dương. Cách phối màu này mang đến tổng thể đơn giản, sạch sẽ nhưng không kém phần trẻ trung, phù hợp với phong cách năng động thường ngày.

Lựa chọn cuối cùng là Street Mat Black, nổi bật với màu đen nhám cùng bộ tem phối giữa đen và xanh lá nhạt. Phiên bản này mang phong cách cá tính, mạnh mẽ và có phần khác biệt hơn so với ba lựa chọn còn lại.

Với sự thay đổi tập trung vào màu sắc và đồ họa, Honda BeAT phiên bản mới tiếp tục khai thác thế mạnh về thiết kế trẻ trung, hướng đến những khách hàng muốn một mẫu xe tay ga nhỏ gọn nhưng vẫn có khả năng thể hiện dấu ấn cá nhân.

Honda BeAT 2027 vẫn được trang bị hệ thống khóa thông minh

Bên cạnh nâng cấp về màu sắc, Honda BeAT 2027 vẫn được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, đèn LED toàn phần hiện đại, bảng đồ hồ analog kết hợp LCD, ổ cắm sạc AC cho điện thoại thông minh…

Honda BeAT mới vẫn sử dụng cấu trúc khung sườn eSAF đặc trưng

Về tổng thể, Honda BeAT mới vẫn sử dụng cấu trúc khung sườn eSAF đặc trưng, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.876 x 669 x 1.080 mm, chiều dài cơ sở 1.255 mm, khoảng sáng gầm 148 mm, chiều cao yên 742 mm, trọng lượng lề đường 88 kg và dung tích bình xăng 4,2 lít.

Honda BeAT 2027 được trang bộ vành đúc 14 inch ở cả 2 bánh với kích thước lốp trước cỡ 80/90-14M/C 40P và lốp sau vỡ 90/90-14M/C 46P. Nhiệm vụ phanh được đảm bảo bởi phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau, được hỗ trợ bởi công nghệ phanh liên kết (CBS). Hệ thống treo của BeAT mới vẫn là phuộc ống lồng phía trước giảm xóc lò xo đơn phía sau.

Về vận hành, Honda BeAT 2027 được trang bị động cơ xy lanh đơn, SOHC, 4 thì, 2 van, làm mát bằng không khí, dung tích 109,5cc. Khối động cơ này có công suất cực đạt 8,85 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Thông tin từ Đời sống pháp luật tham khảo từ Hondacengkareng, liên doanh PT Astra Honda Motor tại Indonesia đã công bố phiên bản 2027 cho dòng xe tay ga quốc dân Honda BeAT từ tháng 7/2026.

Giá xe ga 110cc Honda BeAT 2027

Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ, yêu thích sự khác biệt và mong muốn thể hiện cá tính trong những hành trình thường ngày. Mức giá được công bố từ 1.400 USD (khoảng 36,5 triệu đồng).

Trước đó, theo Tạp chí Người đưa tin, Honda BeAT 2027 được ra mắt tại Indonesia có giá từ 19.155.000 Rupiah đến 20.556.000 Rupiah (khoảng 28,5 triệu đồng đến 30,3 triệu đồng) tùy phiên bản.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.