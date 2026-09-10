Tỷ giá USD hôm nay 10/9: Đồng Đô la Mỹ vẫn chịu nhiều áp lực

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm xuống mức 98,78 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng Đô la Mỹ, đồng EUR tăng 0,05%, lên 1,1628 USD/EUR. Đồng USD giảm 0,23%, xuống 153,65 yên/USD so với đồng yên. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng nhẹ 0,11%, lên 0,8105 franc/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xống vùng 98,78 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật biến động trái chiều, đồng EUR giảm.

Đồng USD giao dịch gần mức thấp nhất trong 7 tháng so với đồng yên khi đồng tiền Nhật tiếp tục tăng mạnh nhờ kỳ vọng BOJ sẽ đẩy nhanh quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ và dòng vốn có thể quay trở lại Nhật Bản. Trong khi đó, giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng do căng thẳng Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu. Đồng USD chịu áp lực trước đà tăng của đồng yên, dù đã thu hẹp một phần mức giảm sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố mở rộng chương trình mua lại trái phiếu dài hạn. Thị trường hiện tập trung vào số liệu lạm phát Mỹ và các cuộc họp chính sách của Fed, BOJ và ECB trong tuần tới, những yếu tố được kỳ vọng sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của đồng USD và các đồng tiền chủ chốt.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 10/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 9 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.603 đồng/USD. 25.594

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm, ở vùng 24.365 đồng mua vào và 26.823 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 10/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 10/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 10/9/2026.

Tỷ giá USD giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD đã giảm 60 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,690-26,100 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 15 đồng chiều mua vào và giảm 80 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.630-26.075 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,700-26,080 đồng/USD, giảm 80 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 10/9/2026, khảo sát lúc 09h29 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.873 đồng/USD mua vào và bán ra là 25.973 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 10/9, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,364.36-30,913.16 đồng/EUR, đã giảm 22 đồng chiều mua vào và giảm 23 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.585-30.895 đồng/EUR, đã tăng 244 đồng chiều mua vào và giảm 166 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,538-30,964 đồng/EUR, đã giảm 18 đồng chiều mua vào và giảm 21 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 10/9/2026 khảo sát lúc 09h47 phút hiện đang được mua vào là 30.084 đồng và bán ra là 30.204 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua. và bán ra là .

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 162.77-174.00 đồng/Yen, gần như đi ngang so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng nhẹ chiều mua vào và giảm chiều bán, ở vùng 163,68-173,68 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 164.16-174.44 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến tỷ giá ngày 10/9 cho thấy đồng USD đang có xu hướng hạ nhiệt tại nhiều ngân hàng thương mại, phù hợp với bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế chưa có động lực tăng mạnh khi giới đầu tư vẫn thận trọng trước các dữ liệu lạm phát và triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Mức giảm từ 60-80 đồng/USD tại một số ngân hàng giúp chi phí mua ngoại tệ của người dân phần nào được giảm bớt so với những phiên trước. Đối với các gia đình có con du học ở Mỹ hoặc các quốc gia sử dụng đồng USD làm đồng tiền thanh toán chính, việc tỷ giá giảm sẽ giúp tiết kiệm một phần chi phí học phí, sinh hoạt và tiền chuyển ra nước ngoài. Tương tự, người có kế hoạch du lịch nước ngoài trong thời gian tới cũng có thể hưởng lợi khi chi phí đổi ngoại tệ thấp hơn, đặc biệt với những chuyến đi cần chi tiêu bằng USD.

Với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ, diễn biến hiện nay cho thấy thị trường đang trong trạng thái giằng co khi USD chưa hình thành xu hướng tăng rõ rệt. Trong khi đó, doanh nghiệp nhập khẩu có thể giảm bớt áp lực chi phí thanh toán hàng hóa, nguyên liệu bằng USD. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng người dân và doanh nghiệp vẫn nên theo dõi sát các số liệu lạm phát của Mỹ và những tín hiệu từ Fed trong thời gian tới, bởi đây sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định liệu đồng USD tiếp tục suy yếu hay phục hồi trở lại trong những tháng cuối năm.

Tỷ giá USD hôm nay 9/9: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều ở khối ngân hàng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 9/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.