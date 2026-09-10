Giá vàng hôm nay 10/9: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu tiền 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết 14,4-14,8 triệu đồng/chỉ.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (10/9), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng không đổi so với mức kết hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay đứng im so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương 14,4-14,8 triệu đồng/chỉ.

Trong nước, phiên giao dịch ngày 9/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC không đổi nhưng vàng nhẫn giảm so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 9/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 9/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng 10/9 duy trì đà tăng mạnh, áp sát ngưỡng 4.400 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD suy yếu và nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn gia tăng.

Khoảng 6h48 ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco dao động quanh 4.394 USD/ounce. Trước đó, trong phiên, có thời điểm giá vàng vượt 4.400 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch tại Mỹ, vàng giao ngay từng được ghi nhận ở khoảng 4.396,4 USD/ounce, tăng gần 1% so với phiên trước. Đà đi lên của kim loại quý được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.423 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.460 USD/ounce.