Giá iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và giá iPhone Duo bao nhiêu tiền tại Việt Nam?

3 iPhone sang, xịn, đẳng cấp giảm giá sốc, đáng mua nhất hiện nay GĐXH - Những mẫu iPhone có giá bán giảm so với thời điểm ra mắt, mang đến cơ hội sở hữu thiết bị cao cấp với hiệu năng tốt và thiết kế ấn tượng.

Giá iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo tại Việt Nam

Phone 18 Pro và Pro Max sẽ bắt đầu nhận đặt trước từ 19 giờ tối 12/9 và trả hàng từ ngày 18/9, tại Việt Nam.

Theo Tạp chí điện tử Arttimes, lúc 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã công bố giá bán và lịch mở bán tại Việt Nam cho bộ ba sản phẩm cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Trong đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được mở đặt trước sớm hơn, trong khi mẫu iPhone Duo màn hình gập lên kệ sau khoảng một tháng.

iPhone 18 Pro có giá từ 38,9 triệu đồng tại Việt Nam, trong khi iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,9 triệu đồng. Người dùng có thể đặt trước hai mẫu máy này từ 19h ngày 12/9 theo giờ Việt Nam, chính thức có hàng từ ngày 18/9. Apple giới hạn mỗi khách hàng đặt tối đa hai iPhone 18 Pro và hai iPhone 18 Pro Max.

iPhone Duo.





iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nanomet, gồm CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi. Apple cho biết băng thông bộ nhớ của A20 Pro cao hơn 50% so với A19 Pro, trong khi GPU nhanh hơn tới 40%.

Bảng giá iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo tại Việt Nam

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) iPhone 18 Pro 256GB 38,999 512GB 45,499 1TB 58,499 2TB 77,999 iPhone 18 Pro Max 256GB 41,999 512GB 48,499 1TB 61,499 2TB 80,999 iPhone Duo 256GB 64,999 512GB 71,499 1TB 84,499 2TB 103,999

Đánh giá Giá iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Theo Đời sống và Pháp luật, điểm đáng chú ý trên bộ đôi này là camera 48MP Fusion Main với khẩu độ tùy chỉnh. Đây là lần đầu Apple đưa khả năng điều khiển khẩu độ lên iPhone, với cơ chế sáu lưỡi cắt bằng laser giúp chuyển đổi giữa các mức khẩu độ. Camera có thể mở rộng khẩu độ xuống ƒ/1.48 để cải thiện khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Ứng dụng Camera cũng được bổ sung các công cụ điều khiển Pro, cho phép người dùng điều chỉnh thủ công khẩu độ, tốc độ màn trập và cân bằng trắng, đồng thời sử dụng biểu đồ histogram để kiểm tra mức độ phơi sáng. Bộ đôi còn hỗ trợ Hình Ảnh Tham Chiếu Của Apple nhằm giúp xác định tính xác thực của ảnh chụp.

Dynamic Island được thiết kế lại, có thể hiển thị tối đa ba Hoạt động Trực tiếp cùng lúc. Cả hai máy cũng sử dụng chip mạng không dây N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread, cùng modem C2 thế hệ mới của Apple.

Apple đồng thời cải tiến hệ thống tản nhiệt bằng buồng hơi thế hệ mới. Diện tích bề mặt của buồng hơi lớn gấp ba lần thế hệ trước trên iPhone 17 Pro, giúp hiệu năng duy trì cao hơn tới 40%. Về pin, iPhone 18 Pro có thể sạc tới 50% trong khoảng 15 phút bằng kết nối có dây hoặc 30 phút khi sạc không dây. iPhone 18 Pro Max cho thời gian sử dụng lên tới 29 giờ khi sạc đầy.

Cả hai phiên bản được cài sẵn iOS 27 và hỗ trợ Apple Intelligence thế hệ mới. Các tính năng AI được tích hợp vào nhiều ứng dụng, trong khi Apple tiếp tục sử dụng xử lý trên thiết bị kết hợp Điện Toán Đám Mây Riêng để bảo vệ dữ liệu người dùng.

Trong khi đó, iPhone Duo là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Sản phẩm sẽ được đặt trước tại Việt Nam từ 19 giờ ngày 16/10 và có hàng từ ngày 23/10. Khác với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, thời điểm mở bán của iPhone Duo được lùi hơn một tháng.

Về thiết kế, iPhone Duo sử dụng màn hình gập dạng sách, với màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình bên trong 7,6 inch khi mở. Thiết bị hỗ trợ Apple Pencil trên cả hai màn hình, mở rộng khả năng ghi chú, phác thảo và đánh dấu tài liệu.

Lưu ý: Đây là bảng giá niêm yết, sẽ có có sự điều chỉnh ở các đại lý bán lẻ khác nhau do từng chương trình ưu đãi riêng biệt.