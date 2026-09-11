Ngang giá Honda SH, ô tô điện rẻ nhất Việt Nam lộ nội thất tối giản, có màn hình, trang bị pin rời giá 120 triệu đồng

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Ô tô điện lộ nội thất tối giản, có màn hình, trang bị pin rời

Nano S05 chạy thử tại nhà máy. Ảnh: Đại lý

Nano S05 tiếp tục lộ diện tại Việt Nam, lần này là hình ảnh thực tế khoang nội thất. So với ngoại hình siêu nhỏ, cabin của mẫu ô tô điện 2 chỗ được thiết kế khá đơn giản, tập trung vào các tính năng cơ bản.

Thông tin từ Đời sống và Pháp luật, những hình ảnh mới cho thấy Nano S05 đang được chạy thử trong khu vực nhà máy. Đây cũng là lần hiếm hoi khoang lái của mẫu xe điện này được ghi lại khá rõ ràng, từ vị trí người lái đến khu vực táp-lô phía trước.

Qua hình ảnh, Nano S05 sử dụng vô-lăng 2 chấu tích hợp logo TMT. Phía sau là một màn hình kỹ thuật số kích thước khoảng 5 inch, hiển thị những thông tin cơ bản như tốc độ, dung lượng pin và chế độ vận hành. Đây là cách bố trí phù hợp với định hướng của một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Vô-lăng 2 chấu tích hợp logo TMT trên Nano S05. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, xe không có màn hình giải trí trung tâm. Thay vào đó, khu vực giữa táp-lô được thiết kế khá đơn giản với một hốc chứa đồ dạng khay. Bên dưới là cụm điều khiển điều hòa và một núm xoay dùng để lựa chọn chế độ vận hành.

Các phím bấm vật lý vẫn được giữ lại thay vì chuyển toàn bộ chức năng lên màn hình cảm ứng. Cách bố trí này giúp người lái có thể thao tác trực tiếp với những chức năng cơ bản.

Ở phía hành khách, táp-lô có một hốc chứa đồ khá lớn. Cửa gió điều hòa bên phải được thiết kế dạng tròn, trong khi tapi cửa sử dụng tay nắm màu bạc làm điểm nhấn trên nền nội thất chủ yếu màu tối.

Táp-lô Nano S05 với hốc chứa đồ và núm xoay điều khiển. Ảnh: Đại lý

Khoang cabin chỉ có 2 vị trí ngồi, đúng với cấu hình của mẫu xe. Phía sau hàng ghế là khu vực chứa đồ, có thể đáp ứng những nhu cầu sử dụng hằng ngày như mang theo túi xách, ba lô hoặc một số vật dụng cá nhân.

Về trang bị, những thông tin được công bố trước đó cho biết xe có kính chỉnh điện, điều hòa, cổng USB và giá đỡ điện thoại. Việc không có màn hình giải trí trung tâm cho thấy Nano S05 được định hướng nhiều hơn cho nhu cầu di chuyển cơ bản trong đô thị.

Không chỉ có cabin tối giản, Nano S05 còn sở hữu kích thước rất nhỏ. Xe dài x rộng x cao lần lượt 2.280 x 1.290 x 1.590 mm, đi cùng bộ mâm 13 inch và lốp 155/65R13.

Với chiều dài chỉ hơn Honda SH khoảng 20 cm, mẫu xe điện này có lợi thế đáng kể khi di chuyển trong những tuyến đường hẹp hoặc khu vực đông phương tiện. So với VinFast VF 3, chiều dài Nano S05 ngắn hơn tới 910 mm và chiều rộng cũng nhỏ hơn 389 mm.

Chiếc Nano S05 trong lần lộ diện trước đó. Ảnh: Đại lý

Đây cũng là điểm khác biệt lớn của Nano S05 so với những mẫu ô tô điện phổ biến trên thị trường. Thay vì hướng tới khả năng chở nhiều người, xe tập trung vào kích thước nhỏ gọn và khả năng di chuyển trong môi trường đô thị.

Bên cạnh kích thước, hệ thống pin cũng là một điểm đáng chú ý. Theo thông tin trước đó, xe có hai cấu hình pin. Bản pin cố định có phạm vi hoạt động khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, phiên bản sử dụng pin tháo rời có các tùy chọn phạm vi hoạt động từ 75 đến 150 km. Bộ pin có thể được đưa ra khỏi xe để sạc thông qua nguồn điện dân dụng 220V, trong khi xe sử dụng chuẩn sạc CCS2.

Pin xe có thể tháo rời. Ảnh: TMT

Với bản pin tháo rời, thao tác đưa bộ pin ra khỏi xe được giới thiệu mất khoảng 15 giây. Sau đó, người dùng có thể mang pin vào nhà hoặc văn phòng để sạc. Cách tiếp cận này có thể phù hợp với những nơi chưa thuận tiện bố trí vị trí sạc ô tô.

Giá ô tô điện Nano S05

Trước đó, theo Diễn đàn doanh nghiệp, phía bán hàng tiết lộ giá Nano S05 dự kiến khoảng 120 triệu đồng cho bản một pin và 140 triệu đồng cho bản hai pin. Tuy nhiên, đây chưa phải mức giá bán chính thức. TMT Motors cũng chưa công bố đầy đủ thông số, giá bán và thời điểm mở bán mẫu xe tại Việt Nam.

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Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.