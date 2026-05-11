Điểm tên ngân hàng có lãi suất vượt 7,5%/năm: Gửi 100 triệu đồng được nhiều nhất bao nhiêu tiền?
GĐXH - Lãi suất huy động trên thị trường tiếp tục xuất hiện nhiều mức lãi suất đặc biệt từ 7,5%/năm trở lên, chủ yếu áp dụng với các khoản tiền gửi giá trị lớn hoặc đi kèm điều kiện riêng.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa giảm lãi suất huy động tại hầu hết kỳ hạn.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được VPBank niêm yết, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho kỳ hạn 3 tháng giảm 0,12 điểm phần trăm còn 4,63%/năm; kỳ hạn 4 tháng giảm 0,13 điểm phần trăm còn 4,62%/năm; kỳ hạn 5 tháng giảm 0,14 điểm phần trăm còn 4,61%/năm.
Lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn 6, 7, 8 tháng lần lượt giảm 0,24; 0,28 và 0,3 điểm phần trăm, còn 5,76%/năm; 5,72%/năm và 5,7%/năm.
VPBank cũng giảm 0,28 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng xuống còn 5,72%/năm, kỳ hạn 10 tháng giảm nhẹ 0,04 điểm phần trăm còn 5,96%/năm và kỳ hạn 11 tháng giảm 0,05 điểm phần trăm còn 5,95%/năm.
Lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất VPBank niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng cũng được điều chỉnh giảm mạnh 0,36 điểm phần trăm, còn 5,94%/năm.
Các kỳ hạn còn lại cũng không còn được niêm yết trên ngưỡng 6%/năm. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13-15 tháng còn 5,83%/năm, kỳ hạn 18 tháng còn 5,76%/năm, kỳ hạn 24 tháng còn 5,68%/năm và kỳ hạn 36 tháng giảm mạnh nhất tới 0,58 điểm phần trăm, xuống còn 5,02%/năm.
Như vậy, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6-36 tháng tại VPBank đều đồng loạt được niêm yết dưới ngưỡng 6%/năm.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 11/5/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|BIDV
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|5,9
|5,9
|VIETINBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETCOMBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|ABBANK
|3,8
|4
|6,25
|6,25
|6,25
|5,8
|ACB
|4,75
|4,75
|7,1
|7,2
|7,3
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,85
|6,85
|6,9
|6,75
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,7
|6,7
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,7
|6,7
|6,9
|6,7
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,4
|5,3
|5,3
|GPBANK
|3,6
|3,7
|5,25
|5,35
|5,55
|5,55
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5
|4,8
|5,3
|5,6
|KIENLONGBANK
|4,2
|4,2
|5,5
|5,2
|5,5
|5,15
|LPBANK
|4,7
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|7,1
|MB
|4,5
|4,7
|5,8
|5,8
|6,45
|6,45
|MBV
|4,6
|4,75
|7,2
|7,2
|7,2
|7,2
|MSB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,8
|6,6
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|6,1
|6,2
|6,3
|6,3
|NCB
|4,7
|4,75
|6,3
|6,3
|6,5
|6,7
|OCB
|4,75
|4,75
|6,5
|6,5
|6,8
|6,7
|PGBANK
|4,75
|4,75
|6,9
|6,9
|7
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,3
|5,3
|5,6
|6,3
|SACOMBANK
|4,75
|4,75
|6,5
|6,5
|6,3
|6,3
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6,4
|6,2
|6,7
|6,5
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|4,95
|5,15
|5,3
|5,75
|SHB
|4,6
|4,65
|6,2
|6,4
|6,5
|6,6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,65
|6,55
|6,55
|6,75
|5,85
|TPBANK
|4,65
|4,65
|6,05
|6,05
|6,25
|6,25
|VCBNEO
|4,45
|4,45
|6,5
|6,5
|6,5
|6,5
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|7
|5,9
|VIET A BANK
|4,7
|4,75
|6
|6
|6,1
|6,2
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|5,9
|6
|6,1
|6,4
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6
|6
|6,1
|6,1
|VPBANK
|4,75
|4,63
|5,76
|5,72
|5,94
|5,76
VPBank là ngân hàng thứ hai giảm lãi suất kể từ đầu tháng 5, sau Saigonbank. Theo ghi nhận, đây là lần thứ ba VPBank điều chỉnh giảm lãi suất kể từ sau cuộc họp ngày 9/4/2026 giữa các ngân hàng thương mại và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất ngân hàng.
Ngân hàng có lãi suất vượt 7,5%/năm
Mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường tiếp tục xuất hiện nhiều mức lãi suất đặc biệt từ 7,5%/năm trở lên, chủ yếu áp dụng với các khoản tiền gửi giá trị lớn hoặc đi kèm điều kiện riêng.
Cake by VPBank hiện niêm yết lãi suất từ 7,2-7,4%/năm cho các kỳ hạn 6-24 tháng. Ngoài mức lãi suất cơ bản, ngân hàng còn triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm tới 1,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân lần đầu gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
Chương trình áp dụng với các khoản gửi từ 6 tháng trở lên, không tất toán trước hạn và nhận lãi theo hình thức cuối kỳ, đầu kỳ, hàng tháng hoặc hàng quý, diễn ra từ ngày 1.5 đến 31.5.2026. Theo đó, mức lãi suất khách hàng có thể nhận được lên tới 8,9%/năm.
Ở nhóm lãi suất đặc biệt, VietBank đang công bố mức cao nhất thị trường, lên tới 10,7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng. Tuy nhiên, đây là mức lãi suất dùng để tham chiếu cho hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng. Với khách hàng gửi tiết kiệm thông thường, VietBank hiện niêm yết lãi suất 13 tháng ở mức 6%/năm.
PVcomBank cũng áp dụng lãi suất đặc biệt 10%/năm cho các khoản tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12-13 tháng, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng. So với trước đó, mức lãi suất này đã được điều chỉnh tăng thêm 1%/năm.
Tại MSB, khách hàng mở mới hoặc các sổ tiết kiệm tự động gia hạn từ đầu năm 2018 có số dư từ 500 tỉ đồng trở lên được hưởng lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng.
Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với khách hàng duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Vikki Bank hiện áp dụng lãi suất 7,9%/năm cho khoản tiền gửi từ 999 tỉ đồng trở lên ở kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Mức lãi suất này được tính theo lãi suất tiền gửi 13 tháng cộng biên độ 1,8%/năm và không đi kèm các chương trình ưu đãi khác.
Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận lãi bao nhiêu?
Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, người dân gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 7,3%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
100 triệu đồng x 7,3%/12 x 12 = 7,3 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
Giá bạc hôm nay 11/5: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 30 phút trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 11/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục tăng nhẹ, giá bán quanh vùng 82 - 83 triệu đồng/kg.
Diễn biến giá biệt thự, liền kề tại đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi độngGiá cả thị trường - 46 phút trước
GĐXH - Biệt thự, liền kề vốn là loại hình bất động sản hạng sang, có giá bán rất cao. Loại hình này trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, Hà Nội càng tăng nhiệt khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025.
Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 11/5/2026 chỉ trong ít phút đầu phiên SJC hai lần điều chỉnh giảm mạnh, kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn mất tổng cộng 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước
SUV hạng C giá 650 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mazda CX-5 chị em nhìn là mêGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C của Honda ra mắt với mức giá cực rẻ chỉ 650 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.
Giá iPhone 13 mới nhất thấp chưa từng thấy, xứng danh rẻ nhất thị trường vẫn xịn không kém iPhone 17Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 rẻ nhất khách Việt có thể lựa chọn tại Việt Nam, sở hữu nhiều trang bị vẫn còn cực ổn thậm chí không quá thua kém iPhone 17 mới.
Trải nghiệm xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, trọng tải lớn, đi 80 km/lần sạc, rẻ hơn cả xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với phanh đĩa trước – sau, động cơ 1500W, đi 60–80 km/lần sạc, phù hợp người dùng đô thị cần xe điện ổn định.
Giá nhà đất dọc tuyến đường sắt đô thị số 5, Hà Nội tăng nhiệtGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà đất các khu vực như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức cũng bắt đầu tăng nhiệt.
Giá bạc hôm nay 10/5: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 10/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì ở đỉnh 82 - 83 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng hay giảm tiếp?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục đi ngang và có diễn biến khác hẳn lúc “sốt”.
Giá iPhone cũ giảm sốc, rẻ kỷ lục đáng mua nhất Việt Nam: iPhone 12 Pro Max, iPhone 15 Pro còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone cũ được điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều hệ thống bán lẻ, trong đó có mẫu chỉ còn khoảng 5,3 - 8,4 triệu đồng mở ra cơ hội sở hữu smartphone Apple với chi phí thấp chưa từng có.
Ô tô 5 chỗ hybrid giá từ 569 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, đáng mua nhất Việt NamGiá cả thị trường
GĐXH - Ô tô hybrid ngày càng được người dùng Việt quan tâm nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái, trong đó ô tô hybrid 5 chỗ phục vụ cho nhu cầu cá nhân, gia đình được người dùng quan tâm hơn cả.